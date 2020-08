Alcalde de Santiago y balance de Transición: “No hemos ganado nada, siguen habiendo fallecidos todos los días”

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, realizó un balance a dos semanas de que comenzara la etapa de Transición en la comuna y reiteró el llamado al autocuidado.

“Fuimos de menos a más, todos conocemos que se hizo famoso el caso del mall chino en el sector de Meiggs. Hemos estado fiscalizando ese barrio comercial, con el intendente metropolitano, con la subsecretaría, pedimos que se involucrara Impuestos Internos también y Migraciones, porque no tengo las facultades legales, no es que no quiera, Carabineros, PDI, y ha ido mejorando”, explicó el jefe comunal.

En esa línea, precisó que “no está perfecto, estamos lejos de eso, pero sí está mejor, entendíamos que la gente necesitaba salir a trabajar, 143 días de cuarentena fueron muy, muy duros”.

“Poco a poco hemos ido trabajando los distintos barrios comerciales: Victoria con los zapatos, el Matadero Franklin y el casco histórico está hoy día bastante mejor”, sostuvo.

Asimismo reafirmó el llamado a seguir tomando las medidas de responsabilidad personal, como uso de mascarilla, alcohol gel y distanciamiento físico y señaló que “no hemos ganado nada, siguen habiendo fallecidos todos los días por este maldito virus que nos tiene tan, tan afectados”.

El alcalde hizo estas declaraciones durante un operativo de sanitización en Plaza de Armas, donde, por ejemplo, se instaló una película a base de nanopartículas de cobre en las bancas.