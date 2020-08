Carabineros detiene a 58 personas en fiesta clandestina en San Miguel

Una nueva fiesta clandestina culminó con 58 personas detenidas, en la comuna de San Miguel, tras una fiscalización realizada esta madrugada.

Según detalló Carabineros, hubo reiterados llamados de vecinos por ruidos molestas.

“Lo que se pudo apreciar una vez que ingresó Carabineros, es que la gente no contaba con medidas de seguridad de normas sanitarias, muchos de ellos no llevaban mascarillas y no respetaban una distancia social”, dijo el capitán Sebastián Caro, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros.

Además, se dio a conocer que el lugar contaba con cámaras de seguridad para ver si llegaba la policía.

Finalmente, se detuvo a los 58 participantes, 40 mujeres y 18 hombres.