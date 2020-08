Fiscal Nacional: “Vamos a tener que perseguir penalmente a los contagiados por Covid que vayan a votar”

Aún no se presenta una alternativa para que los contagiados con Covid-19 puedan votar en el Plebiscito, el 25 de octubre. Lo que sí ya advirtió el Ministerio de Salud, es que no se levantarán las cuarentenas para los pacientes ese día, mientras que el Presidente Sebastián Piñera advirtió que, a menos de 60 días de la votación, no se pueden hacer reformas constitucionales para plantear una opción, sin embargo, la intención está junto al Servel para presentar un plan.

En ese contexto, si una persona enferma con coronavirus sale de su confinamiento para sufragar, estaría cometiendo un delito. Así lo explicó el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en entrevista con La Tercera. “Si una persona sabe que está contagiada o está a la espera de resultados de exámenes por sospecha de estar enfermo de Covid, y aún así va a un recinto de votación, evidentemente lo vamos a perseguir penalmente y formalizar“, dijo.

“Si el Servel o la autoridad del Ejecutivo no adoptan medidas, no acuerden una fórmula especial para que estas personas puedan sufragar, vamos a tener que perseguir penalmente a los contagiados por Covid que vayan a votar, estamos en la obligación de pedir su detención y perseguir su responsabilidad penal”, añadió.

“El artículo 318 no es una norma que se aplique rutinariamente. Esta regla solo adquiere aplicabilidad bajo condiciones excepcionales de riesgo generalizado para la población y ese es el caso“, precisó Abbott.