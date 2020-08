Diputado Torres oficia a Interior y Salud por permisos sanitarios de camioneros

El diputado DC, Víctor Torres, ofició a los ministros del Interior, Víctor Pérez; y, Salud, Enrique Paris, para que informen públicamente si los camioneros que permanecen las carreteras, día y noche, cuentan o no con los permisos individuales, salvoconductos y con su situación sanitaria al día.

Lo anterior “porque en Chile no puede haber privilegiados ni grupos que permanezcan al margen de la ley”.

Torres, junto con señalar que “el Gobierno no sólo ha mirado para el lado en materia de incumplimiento, permitiendo este inaceptable bloqueo de carreteras -que además ha afectado, entre otros, el paso de ambulancias, sino que además no ha informado sobre la situación en que se encuentran estos camioneros en cuanto a permisos”.

El parlamentario DC precisó que “si los ciudadanos chilenos deben asumir cuales son las reglas que priman durante esta pandemia, y si no lo hacen, son detenidos de inmediato, no entenderíamos que ello no ocurra con los camioneros que, además, han bloqueado carreteras y siguen allí, prácticamente escoltados por camioneros”.