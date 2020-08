Diputados Verdessi y Auth insisten en que contagiados con Covid-19 no pueden votar en plebiscito

Insistiendo en la “imposibilidad de hacer viable el derecho a voto a un conjunto de personas que se encuentran enfermas de Covid-19”, los diputados Daniel Verdessi (DC) y Pepe Auth (Independiente) reiteraron hoy “la necesidad de comprender que modificar aspectos relativos al derecho a voto en la fecha en que nos encontramos es absolutamente impracticable, considerando la logística, la seguridad y fundamentalmente el enorme riesgo sanitario que se provocaría si los contagiados asisten a votar al plebiscito del 25 de octubre”.

Al respecto Auth, señaló: “Si no hemos podido en 3 décadas establecer un procedimiento para que voten decenas de miles de personas sin condena en las cárceles o enfermas en hospitales u hogares, no lo vamos a resolver apresuradamente en los pocos días que faltan para la elección, sin grave riesgo para la certeza jurídica e impecabilidad del Plebiscito”.

Auth agregó: “El 25 de Octubre próximo será la elección más importante para Chile desde el 5 de octubre de 1988, no podemos poner en riesgo aplicando procedimientos sin la preparación y seguridad imprescindibles que han caracterizado nuestros procesos electorales”.

Por otra parte, Verdessi indicó: “Tal como lo he señalado hay riesgos sanitarios enormes. Primero, los contagiados no pueden concurrir a lugares públicos por grave riesgo para ellos y las personas y porque, además, estarían trasgrediendo la ley. Segundo, no puede el Servel concurrir a los domicilios a llevar urnas móviles porque la ley de deberes y derechos de los pacientes impide que el Servel conozca quienes son Covid positivos y, además, habría un enorme riesgo de contagio para los funcionarios. Finalmente, hay que ser claros, los votos por correo y telemáticos son impracticables en nuestro país por baja cobertura de medios y el riesgo de la contaminación de los sobres de correos.”