Servel confirma que contagiados con Covid-19 no podrán votar en el Plebiscito

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, confirmó que los pacientes contagiados con Covid-19 no podrán ejercer el derecho a sufragio en el Plebiscito del 25 de octubre.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Santamaría indicó que una de las propuestas para que los enfermos de coronavirus pudieran votar, era que se les fuera a buscar el voto al domicilio, “pero eso requería legislación que implica más gasto, y debía distarse por el Ejecutivo. En definitiva, se cerró esa posibilidad”. Además, se descartó otras fórmulas como los horarios protegidos o que los mismos casos activos fueran a dejar el voto a las oficinas de Correos de Chile.

“Ya estamos a cincuenta y tantos días del Plebiscito y por ende el Gobierno no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido. No van a poder votar“, afirmó.

“Esto ocurre siempre, en todas las elecciones. Las personas sufren infartos, las que están hospitalizadas o en reposo absoluto y no pueden moverse no pueden votar. No es que el Servel se lo impida, pero no pueden llegar al lugar de votación“, explicó.

“Lo que va ocurrir ahora, que por la medida sanitaria, que es razonable, va impedir que salgan de sus casa para ejercer el derecho a sufragio“, señaló sobre los Covid-19 positivos.

“Con la situación actual eso es así. No existe la posibilidad con las normas legales establecer ningún mecanismo que permita que personas que están privadas de la libertad de circulación por la situación de contagio, que está en la Constitución, respecto del derecho a la vida y a la salud que debe proteger el Estado y por el código sanitario, al no poder desplazarse no van a poder votar“, afirmó.