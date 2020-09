Andrés Celis recurrió a la Superintendencia de Salud: Paciente lleva 5 años esperando una operación

Una insólita situación vivió Denise Lara de 38 años en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Desde el 2015 espera recibir una operación bariátrica que la ayude en su lucha contra la obesidad, sin embargo, tras años de espera y trámites, en el 2019 concurrió a la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias de Viña del Mar donde se le informó que no la habían llamado por habérsele dado por fallecida en el 2016.

Este 3 de septiembre se cumple un año desde que Denise presentó un requerimiento ante la Superintendencia de Salud pidiendo agilizar su cirugía; meses después, el 10 de enero del 2020, el ente fiscalizador respondió dando 20 días al director del Hospital en cuestión para entregar un informe completo sobre su atención, incluidas potenciales fichas clínicas ambulatorias y hospitalarias de la paciente.

Al enterarse, el diputado Andrés Celis Montt ofició al Superintendente de Salud, Patricio Fernández; solicitando que fiscalice en qué está el caso y tome todas las providencias del caso, para la pronta solución del conflicto.

“Tengo entendido que hasta el momento no se ha recibido respuesta formal del Hospital Gustavo Fricke, sin embargo, confío en que el Superintendente Fernández nos ayudará a solucionar este error administrativo y conseguir la añorada operación para Denise. Igual de importante es que el propio Hospital, esclarezca los hechos y determine las eventuales responsabilidades administrativas. La inactividad de la administración pública, en este caso, en absolutamente grave”

“Es muy injusto que por culpa de otros, ella no pueda acceder a la prestación médica que espera desde el año 2015; cuando ya tenía incluso sus exámenes listos para poder ser operada. Las molestias en su salud empeoran día a día, su sobrepeso ha traído fuertes complicaciones en su físico, como dolores en su rodilla y, por cierto esto repercute en su parte psicológica”, explicó el parlamentario de la Comisión de Salud de la Cámara.

“Llevo 5 años en la más absoluta desprotección. Nadie se hace cargo de un problema en donde yo ni siquiera intervine. Me dieron por muerta por un error del Hospital y alguien debe hacerse cargo. La única que ha pagado las consecuencias, por injusto que parezca soy yo, ya que me movilizo con muletas, sin poder conseguir trabajo, mi sobrepeso ha perjudicado mis rodillas, las que, además, no puedo operar, sin la intervención que he esperado por años. Espero que ahora si me den una respuesta y que esta sea satisfactoria”, aseguró la afectada.