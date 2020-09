Autoridades afinan protocolos que se aplicarán en restaurantes y cafés en comunas que ingresan a Fase 3

El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se reunió con la seremi de Salud RM, Paula Labra, y con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), Máximo Picallo, con el fin de conocer los protocolos y medidas sanitarias que los restaurantes aplicarán en las cinco comunas de la RM que avanzarán mañana miércoles a la Fase 3 de Preparación del Plan Paso a Paso, y que permite a cafés y restaurantes operar en espacios abiertos, con un 25% de su capacidad y una distancia mínima de 2 metros entre mesas.

Al término de la reunión, el Intendente Guevara comentó que “entre las características que tiene la fase de Preparación está que pueden empezar incipientemente a funcionar los restoranes y los cafés. En la región hay aproximadamente 200 mil personas que dependen de esta fuente laboral – no solamente en la cocina, la limpieza o las cajas-, todo un mundo que gira en torno a este servicio, y nos da mucho gusto empezar a contar no solamente a personas contagiadas de coronavirus sino que a contar empleos que vamos recuperando”.

Agregó la autoridad regional que esta apertura no solamente hay responsabilidad de los locales o de la seremi de Salud, sino que también de los clientes. “Depende de ellos y del autocuidado el que podamos seguir avanzando en este Paso a Paso. No basta con que los restoranes hagan el esfuerzo de tomar medidas en el espacio público, de cuidar la higiene; no basta con que la Seremi de Salud ordene y fiscalice. Es muy importante que los clientes nos ayuden”, dijo.

Entre esas medidas de autocuidado, Guevara enumeró el respeto al metro de distancia entre clientes, y a ojalá no fumar en los locales para no molestar a quienes no tiene ese hábito. Pero también a la hora de solicitar la comida: “Recomendamos no compartir alimentos. No se puede picotear, como decimos en buen chileno. Si entre dos o tres personas piden una pizza para compartir, basta que le digan al garzón y va a traer los trozos en tres platos. Lo que no se puede es tener la pizza al medio y que todos la toquen. Responsabilidad y autocuidado. Gracias al sacrificio y esfuerzo de los vecinos de estas comunas se están ganando mayores grados de libertad, y para mantener esa libertad necesitamos mayor responsabilidad”, indicó.

A su turno, la seremi Paula Labra indicó que “lo principal en los lugares que van a abrir mañana, y que no se puede saltar, es que cafés y restoranes solo pueden funcionar en lugares abiertos, con un máximo del 25% de su capacidad y con 2 metros de distancia lineal entre cada mesa. Otras sugerencias es que eliminen de las cartas los platos compartidos, y que las cartas no sean físicas (tener los menús en redes sociales, en los individuales o tal vez en una pizarra) para evitar contactos entre personas”.

Finalmente, el presidente de ACHIGA, Máximo Picallo, dijo que “siempre manifestamos que esperar hasta la etapa 4 era muy largo. La situación del sector gastronómico es muy crítica, y esto abre una esperanza de que podamos mantener nuestra economía funcionando y poder traer a nuestros trabajadores suspendidos a sus lugares de trabajo. Es una tremenda oportunidad para que estas comunas den una demostración de que el sector gastronómico es un sector regulado que cumple las normas y ojalá cuanto antes las otras comunas puedan pasar a fase 3”.