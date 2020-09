Doctor Ugarte y Fase 3 en vísperas del 18: “No están las condiciones para hacer asados con 50 personas a pesar de que esté autorizado”

Este miércoles las comunas de Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, Providencia, San José de Maipo, Los Andes y San Felipe inician la Fase 3 del Plan Paso a Paso llamada “Preparación”.

En ella, los habitantes de dichas comunas ya no tendrán cuarentena el fin de semana y podrán realizar actividades al aire libre, como reunirse en un máximo de 50 personas, manteniendo la distancia social.

Sin embargo esta etapa parece ser apresurada para el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, quien conversó con “El Rompecabezas” de Agricultura.

“El virus está circulando dentro de la comunidad y del país. No es que haya venido y se haya ido. Hay que tener prudencia en ese sentido para no equivocarnos“, dijo enfático el médico conocido por su aparición en matinales y programas de TV.

“La disminución de casos que se ha experimentado obedece solamente a que la aplicación de ciertas medidas sanitarias como tomar precauciones, cuarentena, desplazamiento disminuido, suspensión de clases, etc. han evitado que se sigan propagando los casos, pero no existe una vacuna hasta el día de hoy, no existe un tratamiento efectivo probado hasta el día de hoy”, recordó el doctor.

Tras ello, puso de ejemplo al Biobío y Punta Arenas, que volvieron a tener importantes cifras y “han debido trasladar pacientes hacia la Región Metropolitana, precisamente en dirección inversa a lo que se venía haciendo”.

“La Región Metropolitana está experimentando desconfinamiento, pero hay que tener cuidado y no considerar que este es un virus que se haya ido. El virus está en el medio, en la comunidad hay suficientes casos y podría aumentar en cualquier momento”, afirmó el especialista.

Respecto al llamado rebrote, el doctor Ugarte dijo que “ya está ocurriendo. Vemos en Punta Arenas y en La Araucanía”.

“La Región Metropolitana es desgraciadamente nuestro Nueva York, como la pandemia en Estados Unidos, y si ocurriera un rebrote sería un problema de gran importancia sanitaria”, agregó.

“Todas las medidas que se están tomando se están haciendo con cautela para tratar de evitar que haya un rebrote, pero la cantidad de casos que hay todavía es alta, no hay que bajar la guardia ni confiarse. Algunas cosas como permitir reapertura de restaurantes en espacios abiertos tratan de minimizar el riesgo. Algunas medidas pueden ser más peligrosas como esto de permitir reuniones de 50 personas en lugares abiertos en vísperas del 18″, sentenció el médico.

“Algunos podrían interpretarlo como una excelente oportunidad para hacer asados para 50 personas sin mascarillas, disfrutando de una buena carne y bebiendo algo en un grupo grande, pero ciertamente no creo que estén las condiciones para hacer ello a pesar de que esté autorizado por la autoridad”, aseveró.

REGRESO A CLASES

Respecto al planteamiento del Ministerio de Educación de adelantar el retorno a clases presenciales a Fase 4 en vez de Fase 5 en el Plan Paso a Paso, Ugarte dijo que “haber suspendido las actividades académicas presenciales en todos los colegios de Chile ha sido uno de los elementos que nos ha ayudado a disminuir la circulación de gente en las calles, la velocidad de contagios”.

“Yo no me arriesgaría a adelantar la reapertura de clases presenciales hasta que estemos en Fase 5 y con medidas muy planificadas para evitar un rebrote“, sentenció el doctor Ugarte.

Fase 3: PREPARACIÓN

