Gobierno presenta acciones legales por agresión sexual sufrida por funcionaria de Salud en residencia sanitaria de Punta Arenas

Durante esta jornada, el ministro de Salud, Enrique Paris, lamentó la agresión sexual que sufrió una técnico en enfermería en una residencia sanitaria de Punta Arenas durante la madruga del domingo pasado.

“No vamos a tolerar la agresión contra nuestras funcionarias y funcionarios de salud”, aseguró la máxima autoridad sanitaria del país quien además informó que “junto con la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, y el ministerio del Interior hemos entablado una denuncia para que este hecho sea investigado por la justicia”.

Los subsecretarios también condenaron el hecho. “La situación ocurrida en una RS es absolutamente abominablemente. Hemos presentado una querella para que se cumpla el máximo rigor de la ley. Como Subsecretaria y como mujer quiero decir que no es no, y no vamos a permitir que cosas como estas ocurran en una Residencia”, enfatizó la subsecretaria, Paula Daza, mientras que el subsecretario Arturo Zúñiga recalcó que “no se daña a quien te cuida”.

Esto se dio en medio de una visita de las autoridades de Salud a la comuna de Punta Arenas, donde se registró una segunda ola de casos de Covid-19.

La cartera de salud viajó hasta la zona, en donde presentaron a un equipo de salud de la RM que apoyará el trabajo en el Hospital Clínico de Magallanes.

“Tenemos un aumento de casos muy superior a abril, pero la cantidad de pacientes que están ingresando a los hospitales no es similar, por ello los equipos vienen a colaborar con el hospital Regional, y una mano generosa es bienvenida si es que tenemos aumento de casos”, sostuvo el Ministro Paris.

Se trata de 8 enfermeros, dos kinesiólogos y dos médicos intensivistas de los hospitales Posta Central y San Borja Arriarán en Santiago. “Es una selección de primer nivel que viene a apoyar el trabajo que muy bien hace el Hospital clínico de Magallanes”, sostuvo el Subsecretario Zúñiga.

Adicionalmente, las autoridades entregaron 5 nuevos ventiladores mecánicos al hospital Regional para seguir incrementando la capacidad ventilatoria de la zona.

Se entregaron 6 Monitores de Signos Vitales, y 5 Equipos de Oxigenoterapia de Alto Flujo.

Reforzamiento medidas sanitarias

Las autoridades pondrán en funcionamiento un centro de trazabilidad con más de 70 trazadores; además de la incorporación de 35 fiscalizadores para asegurar que las personas cumplan las normas sanitarias.