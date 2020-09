Ministro Walker por el paro de camioneros: “Si uno quiere que no se altere el orden público, uno tiene que dar el ejemplo”

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, afirmó que, hasta la fecha, no ha habido problemas de abastecimiento desde la Región del Biobío hacia el norte por la paralización de camioneros, que este martes cumple seis días. Sin embargo, esto podría cambiar si la movilización se extiende.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el ministro sostuvo que “el abastecimiento de alimentos todavía es relativamente estable. Me preocupa mucho el puerto, porque tenemos más de 20 mil toneladas de grano (soya, maíz, trigo). Ese grano se hace concentrado, y con eso se alimentan todo lo que tiene que ver los pollos, cerdos, que hoy día se están desarrollando esas exportaciones con mucha fuerza”.

“Cuando no funciona el puerto no se puede recibir los granos de exportación y tampoco podemos exportar las carnes blancas y los cítricos. ¿Qué ocurre? Que se empiezan acumular los stocks y no tenemos capacidad de frió para almacenar la producción que se esta acumulando”, explicó.

Otro problemas son las carnes rojas. “Hemos visto que en la ferias, principalmente en el sur de Chile, han dejado de funcionar. Frigosorno ha dicho que va a funcionar 3-4 días más y después no va a poder seguir funcionando porque no tiene insumos, que en este caso son las carnes roja”, dijo.

“El llamado que le hago a los camioneros: ellos tienen el legítimo derecho a manifestarse, pero sin alterar el orden público, respetando el estado de derecho. Si uno quiere que no se altere el orden público, uno tiene que dar el ejemplo. Yo creo que llegó la hora de ponernos de acuerdo, de firmar el acuerdo. Creo que estamos muy cerca, porque el ministro Víctor Pérez ha hecho una propuesta contundente”, señaló Walker.