“No me mande hablar a mí con el Presidente. No tengo su teléfono”: Sergio Pérez le pide a JC Rodríguez interceder en el paro de camioneros

Cuando el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, se despedía de la entrevista con Julio César Rodríguez, en el matinal “Contigo en la Mañana”, le hizo una particular petición al conductor: que interceda en el conflicto entre el gremio y el Gobierno.

“Julio César, yo tengo que entrar en reunión de comité de crisis en este minuto, le pido disculpas, pero le pido por favor, ayúdenos usted, llame al Presidente de la República y dígale…“, le solicitó Pérez.

“Llámelo usted, si usted era del comando de él, Sergio”, le respondió el periodista.

“También yo integré el comando del candidato senado Guillier, cuando lanzamos un proyecto en el edificio del Congreso en Santiago, que es un proyecto maravilloso que se llama Regionalización de Chile (…). Mi obligación como dirigente gremial es ayudar en la medida de lo posible, con mis poca inteligencia, que mejoremos el país, que tengamos un país más equitativo, más justo y que no nos agredan, no nos baleen, nada más que eso”, le retrucó el líder gremial.

JC nuevamente le contestó: “Sergio, me refiero que no mande a mí a hablar con el Presidente Piñera. Yo no tengo su teléfono. Usted trabajó para su comando. Imagino que usted lo tiene, usted es más cercano que yo, no me mande hablar a mí con él”.