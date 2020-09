Izkia Siches sobre iniciativa “Fondéate en tu casa”: “Este fue un plan que no se presentó en la Mesa Social”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió este jueves al plan anunciado por el Ministerio de Salud llamado “Fondéate en Casa”, iniciativa que busca frenar los contagios por Covid-19 para el fin de semana del 18 de septiembre.

Según explicó, “este fue un plan que no se presentó en la Mesa Social. Creemos que eso es un error porque eso permite también dar un espacio de feedback y decirle al Gobierno esto no parece tan bien, esto no parece tan mal”, dijo, en medio de una sesión de la comisión investigadora Covid-19 de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Sí debo admitir que comunicacionalmente al parecer hubo bastante mala interpretación. No sé si el mensajero fue el errado o los medios los que no entendieron bien, pero las cuarentenas no se liberaban finalmente, solo se permitía con un permiso mayor grado de movilidad”, agregó Siches.

Bajo este punto aseguró que “obviamente nosotros somos más conservadores desde el Colegio y particularmente en Magallanes, Biobío, las regiones que están en etapa 1, a nuestro juicio debían ser mucho más cautelosas, y ojalá hacer el llamado (a) no salir de su casa”, advirtió.

“Efectivamente celebrar las fiestas patrias en el hogar, pero también hay que reconocer que son fiestas muy emblemáticas y que lo que pretende la autoridad es intentar conducir a la población para que no terminen haciendo reuniones de 50, 100 personas, y poder ir delimitando las acciones que hace la ciudadanía, que de todas maneras se va a reunir”, declaró la presidenta del Colegio Médico.