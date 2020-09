Diputado Flores emplazó a la oposición a no ningunear ni vetar a nadie en el bloque

El diputado Iván Flores (DC) emplazó a los partidos y miembros de la oposición a no ningunear ni vetar a ningún personero político dentro del bloque y aumentar el trabajo en conjunto de cara a los procesos eleccionarios que se avecinan, comenzando por aunar todos los esfuerzos en el próximo plebiscito.

En ese sentido, Flores detalló que “no es el momento de ningunear a nadie, no es el momento de vetar a nadie, aunque tengamos razones ideológicas distintas o podamos tener incluso algunos cuestionamientos. Este es el momento del diálogo y de la unión de oposición, porque no es comprensible para la ciudadanía que siendo la oposición – en su diversidad, desde la DC, Frente Amplio e Independientes- hoy siendo amplísima mayoría, habiendo sido nosotros los promotores de la reforma constitucional para poder generar un plebiscito que permita tener una nueva constitución, no podamos seguir entregándole a la minorías oficialistas la gobernabilidad de Chile, así como perdimos el gobierno corporativo de la Cámara de Diputados porque no nos pusimos de acuerdo”.

El diputado agregó que “la farra política que podemos tener por la falta de unión y el hacernos zancadillas entre nosotros, me parece que es un suicidio político. Hoy tiene que primar la claridad y la generosidad”.

“Por mi parte no cuestionare a nadie. Bienvenido los que tengan ganas, pero que tengan piso y calle para poder entender la realidad. A nadie se le veta en la oposición, eso no puede llevar a un barranco donde podemos caer todos. Chile no se merece a la derecha nuevamente”, añadió.

Finalmente, el parlamentario sentenció que “la necesidad de tener un Gobierno en mayor sintonía con la comunidad, que sea capaz de escuchar y ser promotor del escucharnos, nos va a permitir tener un mejor país, que es lo que nos reclamó el estallido social”.

Agencia UNO.