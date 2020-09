Asociación Gremial de Molineros del Centro donan 31 toneladas de harina para vecinos de la Región Metropolitana

La Asociación Gremial de Molineros del Centro donó 1.270 sacos de harina de 25 kilos cada uno, los que serán distribuidos en las seis provincias de la Región Metropolitana para voluntarios que realizan cocinas solidarias en ayuda de los vecinos más afectados a raíz de la crisis sanitaria.

“Quiero agradecer a la gente que con tanto cariño hace estas ollas comunes para que a nadie le falte alimentos”. Estas fueron las palabras del ministro de Agricultura, Antonio Walker, tras participar de la entrega simbólica de harina donada.

En esta oportunidad, el secretario de Estado junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y el presidente de la Asociación Gremial de Molineros del Centro, Sergio Ossa, el Delegado Provincial de Santiago, Enrique Beltrán, y seremi de Agricultura, José Pedro Guilisasti, entregaron 10 sacos de harina para 17 voluntarios organizados por el Comité Social y de Seguridad Barrio Judicial.

El ministro Walker agradeció la participación de todos quienes hacen posible este proyecto. “Agradecer al alcalde por su colaboración con la comunidad, también agradecerle a la asociación de molineros del centro de Chile esta tremenda donación de más de 1.300 quintales de 25 kilos de harina. La cadena trigo-harina-pan no puede parar, el campo no puede parar tampoco. A Chile y a los chilenos no les puede faltar alimentos en esta pandemia”.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, destacó la solidaridad de los chilenos y dijo que “en tiempos de pandemia, en plena necesidad, han nacido en todos los barrios, a lo largo de Chile, héroes anónimos que han sabido llevar un plato de comida a los vecinos más vulnerables que lo están pasando mal. Yo quiero destacar al comité barrio judicial que están sirviendo almuerzo no sólo al condominio, sino también a la gente del barrio que lo necesita”.

El presidente de la Asociación de Molineros del Centro, Sergio Ossa, dijo que “es un orgullo poder colaborar con todas esta gente que necesita el apoyo de todo el país para poder subsistir en una pandemia que ha sido muy cruel. Nosotros estamos siempre dispuestos a trabajar con las alcaldías, los municipios, los ministerios y, de alguna manera, poder aliviar a quienes lo necesiten”.

En ese sentido, el presidente del Comité Social y de Seguridad Barrio Judicial, Erick Yapur, señaló que “nuestro único objetivo es solidarizar con el vecino que está en estado de vulnerabilidad por el COVID-19. Yo hago un llamado a todos los chilenos a la unidad con el afán de buscar un Chile mejor”.