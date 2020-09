Banco Estado: Parlamentarios de la Bancada de Ciberseguridad piden antecedentes

Los parlamentarios de Chile Vamos e integrantes de la Bancada por la Ciberseguridad, el diputado UDI, Jorge Alessandri y el senador Kenneth Pugh (Pro-RN), expresaron su preocupación por lo ocurrido en BancoEstado, que sufrió un ataque de software malicioso, y enviaron una carta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) solicitando información sobre las medidas de seguridad del rubro.

“Hemos solicitado a la CMF y a la Abif un informe de los planes de protección digital que se han implementado a la fecha para la protección del sistema financiero ante ataques cibernéticos. Lo ocurrido en Banco Estado es una nueva alarma de que no podemos quedarnos atrás en sistemas de ciberseguridad, los delitos informáticos están al alza en el mundo y Chile no está exento de aquello, es más el 2018 y 2019 vimos una serie de amenazas al sistema y no podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto puede impactar a los usuarios”, dijo Alessandri.

En la misma línea, el diputado UDI, comentó que “a nivel de Estado, el comité interministerial de propuestas de ciberseguridad debe apurar sus definiciones de modo de cimentar las bases para una legislación vanguardista, como por ejemplo una ley marco de ciberseguridad y contar además con una unidad especializada en ciberseguridad, que actúe con firmeza ante ataques o incidentes cibernéticos. A nivel de Congreso, debemos aprobar la modificación a la ley de delitos informáticos, que incorpora nuevos delitos penales en el marco de los ciberataques y contar con una la ley de infraestructura crítica de la información, para castigar con penas más altas a los hackers que ataquen activos esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la economía de nuestro país”.

El senador Pugh, manifestó que “hoy todas las sucursales de BancoEstado amanecieron cerradas. El Banco tuvo un ciberataque el fin de semana y está secuestrado. Por eso, es tan importante avanzar en materia legislativa para poder tener primero una mejor ley que persiga los delitos informáticos con todas las prácticas internacionales modernas, como por ejemplo, la adopción de toda la Convención de Budapest y así perseguir el crimen transnacional. Hay que entender que la banda delictual que atacó a Chile está en el extranjero y por eso tenemos que perfeccionar nuestros mecanismos para poder detectar y perseguir el delito. Lo segundo, es reforzar todos los temas de datos personales y es muy importante también aprobar la nueva ley de protección de datos personales, pero fundamental es avanzar en una nueva institucionalidad de ciberseguridad, una ley marco de ciberseguridad que además permita proteger la infraestructura crítica de la información y así poder cuidar todas las industrias críticas de las cuales dependemos. Una de estas industrias críticas es precisamente el sistema financiero, nuestros bancos que tienen que estar protegidos para evitar estos ciberataques”.

“Chile es el país más avanzado en Latinoamérica en cuanto a conexión de internet de forma móvil. Sin embargo, debemos aumentar la cultura de ciberseguridad en toda la ciudadanía y también tenemos que detectar talento digital de jóvenes que permita enfrentar las grandes amenazas que provee el ciberespacio. Es por eso, que he propuesto la creación del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBER, en Valparaíso, para detectar talento temprano y formarlo, pero más importante, para capacitar a los equipos avanzados de monitoreo y respuesta de este tipo de incidente (…) Chile tiene que tener una selección nacional que sea capaz de disputar este partido en donde hoy bandas criminales nos están ganando. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de respuesta y la única forma es hacerlo de forma colectiva. Es imposible que un solo banco, que una sola organización, que sólo el Estado, o que sólo una industria lo haga de forma sola”, dijo Pugh.

Ambos legisladores indicaron que se debe actuar de manera colectiva para contar con una nueva institucionalidad e inversión tanto en capital humano, como en equipamiento y actualizaciones.

Agencia Uno