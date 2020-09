Fernando González se suma a campaña de donación de sangre

El extenista Fernando González se sumó a la campaña de donación de sangre que impulsa el Ministerio de Salud, llamada “Dona sangre, dona vida”, con el propósito de aumentar las colectas de este componente que se ha visto severamente afectado por la pandemia de coronavirus.

Sobre su participación en esta iniciativa, el exdeportista indicó que “el episodio más importante que me ha ocurrido es cuando a mi mujer la operaron de vesícula y a los dos días de cesárea. Mi hijo nació de 31 semanas. Ambos necesitaron transfusión de sangre y dije, aquí yo tengo una deuda. Lamentablemente me tuvo que ocurrir, pero no hay que esperar que pasen las cosas para saber que lo podemos requerir en cualquier momento. Por eso hoy yo vengo a devolver sangre al banco de sangre”.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, comentó que la situación de crisis sanitaria ha impactado en el stock de sangre en los recintos de salud: “Esta es una campaña permanente porque estamos con un déficit en el stock de los bancos de sangre de un 50% y necesitamos recuperarlo, sobre todo ahora que estamos volviendo a realizar cirugías”, dijo la autoridad.

¿Cómo donar sangre?

Para donar hay distintas estrategias y facilidades que los centros de sangre han dispuesto. En la Región Metropolitana se puede agendar hora a través de la página web https://donasangre.minsal.cl/

También los interesados en acudir a donar sangre, pueden solicitar en la misma página un vehículo que los traslade para proceder a la donación e, incluso, si una comunidad – como ocurrió con el Centro de Tenis de Fernando González-, se organiza, el centro de sangre acude al lugar con todos los implementos de seguridad para realizar el operativo.

En este operativo en particular, además se sumó el actor Fernando Godoy, quien señaló que “hoy esta es una causa importante en términos solidarios, todos somos vulnerables y mientras estemos en esta tierra tenemos que darnos la mano, ayudarnos, estar preparados y mantener la preparación perfecta para las personas que nos necesiten. Esto no tiene colores, lugares, fanatismos, porque es la sociedad y el planeta al que todos juntos tenemos que salvar. Estamos más unidos que nunca y por eso invito a todos a sumarse a la campaña de donación de sangre y por suerte harta tenemos como chilenos”.

En la actividad además participaron el presidente Anetech, Carlos Pardo y el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

¿Quiénes pueden donar sangre?