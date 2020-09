Intendente de Magallanes y récord de casos de coronavirus: “El problema más grave es que los funcionarios están ya muy cansados”

El Intendente de Magallanes, José Fernández, habló con El Rompecabezas de Agricultura respecto al alza de casos de coronavirus en la región que este lunes marcó un récord de 225 casos nuevos, mientras se registran mil casos activos y ya un total de 4.345 desde que comenzó la pandemia.

Así, la preocupación se ha volcado nuevamente al sur del país, donde la primera ola de contagios fue crítica.La autoridad regional aseguró que con la pesquisa activa del Minsal, “casi un 50% de casos son asintomáticos” y que “esta gente no la hubiéramos podido pesquisar” de ser por esta medida.

Dentro de los factores, dijo, el clima no ha ayudado porque “nos llama a quedar encerrados y no tener ventilación apropiada”. Además, hubo problemas de trazabilidad en que “la gente por miedo no daba sus contactos estrechos”.

“Hoy los brotes son comunitarios, entre familias, de compañeros de trabajo, más que de un sector en específico”, aseveró.

Respecto a la ocupación de camas UCI, el Intendente Fernández dijo que “de sábado para domingo estuvimos muy críticos, casi llegamos al 100%”.

“El hospital había empezado en la semana, el día martes y jueves a evacuar pacientes a otras ciudades, hacia Puerto Natales, a Porvenir y al norte del país, a Santiago. Eso nos ha permitido tener una disponibilidad de camas. El problema más grave, ahora en la tarde todavía no me llega el reporte de cómo está la ocupación del hospital, pero en la mañana teníamos 6 camas disponibles. Lo que sí tenemos a disposición son las máquinas para respiración artificial, los ventiladores, pero también tenemos que tener en cuenta que el personal de salud está bastante estresado. Más de 200 funcionarios entre cuarentena y contagiados”, contó en El Rompecabezas.

“Es el esfuerzo que está haciendo en el Servicio de Salud, que nadie se quede sin camas. Tuvimos una primera ola muy crítica, en que la cantidad de pacientes fue grande. Nunca habíamos llegado a 200 casos diarios, sino que estábamos en los 40 y los 50 y el hospital colapsó“, recordó. Pero “esta vez estamos con más de mil personas que son activos y el hospital está colapsado, a punto, entre el 90 y 100%, pero han ido manejándolo con estas aeroevacuaciones al resto del país”.

“Afortunadamente hay disponibilidad de camas en otras zonas del país y como esto funciona en red, se trasladan los pacientes como los insumos. El problema más grave es que los funcionarios están ya muy cansados, ya están colapsados. Y entre contagiados y contactos estrechos tenemos más de 200 personas”, insistió.

“Hoy día existen los aviones ambulancia, el Servicio de Salud Magallanes tiene un avión contratado que está estable acá y también han venido aviones desde el centro del país para aeroevacuar a los pacientes”, dijo.

El Intendente agregó que “el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud tiene todo un sistema montado y se puede ir operativizando”.

“Si en algún momento llegamos a tener una cantidad muy grande de personas que lleguen a ser hospitalizadas en un momento dado, claro que puede colapsar. Se están haciendo todos los trabajos y programaciones para tener camas críticas disponibles para cualquier eventualidad“, cerró.