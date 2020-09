“Me bloqueó WhatsApp”: Alcalde Carter asegura que el ministro Paris no quiere hablar con él

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, aseguró en “Mucho Gusto” que el ministro de Salud lo bloqueó de WhastApp. “Ya no me responde los mensajes y no aparece la foto de perfil, el ministro Paris me bloqueó de WhastApp”, dijo la autoridad comunal esta mañana.

Carter confesó la interrupción del diálogo, luego de que le consultaran por los problemas en el ámbito comunicacional del Gobierno.

Según relató el jefe comunal, cuando La Florida salió de cuarentena le pidió a Paris más días de confinamiento para reparar el paradero 14 y evitar contagios. “Cuento corto: hubo un roce con el Gobierno, tuvimos un par de conversaciones muy duras entre varias autoridades”, contó.

“Ya no hay espacio para estar sentido. Si no quieren hablar contigo, si no te quieren oír ya fue. Lo que cada uno tendrá que hacer es conducir su realidad, en este caso, La Florida”, remató.