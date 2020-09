Miguel Crispi por “Fondéate en tu casa”: “El Gobierno sigue cometiendo Errores”

Luego de que este lunes el Gobierno realizara una nueva aclaración sobre el plan “Fondéate en tu Casa”, con miras a Fiestas Patrias, parlamentarios de oposición que integran la Comisión de Salud de la Cámara hicieron un llamado a “terminar con las improvisaciones”, porque “se pone en riesgo la salud pública”.

El diputado Miguel Crispi (RD) señaló que “a seis meses de iniciada la epidemia en nuestro país, el Gobierno sigue cometiendo los mismos errores. Se anuncian medidas sin antes consultarlas con las autoridades regionales o las mesas de expertos. No existe estrategia de comunicación de riesgo y se juega con la vida de las personas. Ministerio de Salud y Gobierno deben terminar con las improvisaciones, porque cuestan vidas. Es imposible controlar el virus si el Gobierno no hace bien su trabajo”, dijo el parlamentario.

En la misma línea, Crispi cuestionó que estas iniciativas no se socialicen antes de anunciarlas a la ciudadanía. “A penas se anunció este plan se levantaron las voces de alerta, porque el virus no está controlado y puede significar un rebrote. Los primeros en alzar la voz fueron intendentes y alcaldes y se los intentó callar. Al Gobierno no le gusta dialogar, sino imponer y estos son los resultados”.

Por su parte, el diputado y médico Patricio Rosas (UNIR) manifestó que “el gobierno, y en particular el Ministro de Salud, ha sido totalmente irresponsable en la manera en cómo ha transmitido las normas sanitarias para este 18 de septiembre. Han retrocedido en anuncios una y otra vez generando confusión en la ciudadanía, lo que podría generar que muchas de las reglas establecidas en el marco de las Fiestas Patrias no se cumplan y se ponga en riesgo la salud pública. Tan importante como fijar medidas sanitarias eficientes es comunicarlas de buena manera. El gobierno no ha hecho bien ninguna de las dos cosas”, aseguró.