Alcalde de Puente Alto y cuarentena en Fiestas Patrias: “Tenemos que mantener la cautela, pero no le pidamos a la gente que no celebre el 18”

Controversia ha causado el llamado plan “Fondéate en tu casa” del Gobierno -que busca que las personas tengan permisos para reunirse en familia estos 18, 19 y 20 de septiembre- con contrapuestos mensajes desde que se dio a conocer y concluyendo este lunes con un cronograma para cada etapa del Plan “Paso a Paso”.

En resumen, se permitirá que quienes vivan en comunas en Transición, Preparación, Apertura Inicial o Avanzada puedan visitar a sus cercanos, con un máximo de 5 personas adicionales en lugares cerrados y 10 en lugares abiertos.

Los que estén en Transición deberán solicitar un permiso de 6 horas en Comisaría Virtual, el que podrá ser usado solo una vez durante las fiestas. Sin embargo, 46 comunas en Cuarentena no tendrán ninguna posibilidad de reunión.

Una de ellas es Puente Alto y cuyo alcalde Germán Codina dijo en conversación con El Rompecabezas de Agricultura que “igual la gente va a buscar una manera de sortear las dificultades para poder compartir en familia”.

“Es muy difícil pedirle a alguien que no celebre el 18, sin llamar al desorden. Es obvio que todos tenemos que mantener la cautela, la distancia, la norma sanitaria, pero no le pidamos a la gente que no celebre el 18“, aseveró el edil al respecto.

Sobre los problemas comunicacionales del Gobierno, Codina dijo que “son errores no forzados que impactan en la fortaleza emocional de la gente en un momento crucial, pero tampoco creo que haya que sobredramatizarlo. Incluso la misma autoridad pidió disculpas, algo que no es habitual en las autoridades. Pero claro que es un impacto anímico”.

“A mucha gente se les dijo en estas 46 comunas “van a poder juntarse con la familia, van a poder llegar cinco personas a la casa, etc.” y después se establece que las que estamos en cuarentena no lo vamos a poder hacer. Entonces el golpe anímico es muy complejo porque ya son cinco meses de cuarentena y se echa de menos a la gente cercana, a la gente querida”, dijo.

PASO INTERMEDIO ENTRE CUARENTENA Y TRANSICIÓN

El alcalde Codina adelantó que este miércoles 9 de septiembre se reunirá con el ministro de Salud Enrique Paris.

“Vamos a analizar la situación de la comuna. Soy un convencido de que hemos ido avanzando mucho y hoy día estamos en una situación de casos activos que permitiría a Puente Alto ir avanzando”, dijo.

Pero también dio a conocer una particular idea:”He planteado un paso intermedio entre la Cuarentena y la Transición, para que los trabajadores de la comuna que estén sanos, en condiciones de poder trabajar y lo puedan hacer, puedan desplazarse a sus trabajos con un examen preventivo de PCR para rechequear que estén sanos, así como se hace en faenas mineras, como se hace en la construcción”.

“Más del 50% de los trabajadores puentealtinos, su fuente laboral son los servicios. Entonces son muchas familias que hoy día se ha transformado en primera necesidad sostener su empleo, no quedar cesantes, y me preocupa mucho lo que está sucediendo”, agregó.

El edil aseguró que “vamos a analizar todo, tener una conversación franca. Se hace necesario sostener el tema del empleo. Como política pública se diseñó un sistema que permite la apertura de servicios de primera necesidad y hoy día la primera necesidad de las familias es no quedar cesantes y hay que buscar una manera segura de que lo puedan hacer”.

Analizando la situación actual, dijo que “considero sumamente injusto que hoy día las medidas más restrictivas finalmente recaen en los sectores más vulnerables que tienen la pandemia instalada con más profundidad, porque el hacinamiento, las condiciones de los departamentos y casas la mayoría de las veces con un solo baño dificultan el aislamiento de las personas que pueden estar contagiadas en el hogar”.