Autoridades anuncian querella: Mujer de 88 años fue desalojada por su hija en Linares

El viernes pasado se conoció a través de redes sociales, una denuncia respecto del abandono de una anciana de 88 años en la ciudad de Linares. La mujer identificada como Adriana fue dejada en la calle por su hija, acompañada de una maleta en la población Los Aromos 2.

El alcalde de la comuna, Mario Meza se refirió al lamentable hecho: “El caso de la señora Adriana, quien el día de ayer fue echada de su hogar por su hija, esto, sumado a las pésimas condiciones de cómo estaba siendo tratada refleja la lamentable realidad de muchos adultos mayores de nuestra comuna”, indicó.

“Como Municipio no vamos a permitir que pasen a llevar sus derechos, ellos son la fuente de la experiencia y se merecen todo el respeto, no solo de sus hijos y familiares, si no de todos los linarenses”, afirmó.

De momento, la señora Adriana será trasladada a Santiago el próximo viernes para vivir con otra de sus hijas, pero antes deberá esperar los resultados del chequeo médico que se le realizó luego de haber sido abandonada.