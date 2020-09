Presentan datos de la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer

Este martes, en la Sala de Familia de la 38° Comisaría de Puente Alto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell; el alcalde de Puente Alto, Germán Codina y la jefa de Zona de Prevención y Protección de la Familia, la generala Berta Robles, dieron a conocer los resultados de la “IV Encuesta de Violencia en el Ámbito Intrafamiliar y otros Espacios/Violencia Contra la Mujer”.

Dentro de las principales conclusiones, se mantuvo estable con un 21,7%, la cantidad de mujeres que reconocen haber sufrido violencia en los últimos 12 meses (violencia general año). Mientras que aquellas que han sido víctimas en algún episodio de su vida alcanzó un 41,4% (violencia general vida) aumentando en 3,2 puntos más que la medición del año 2017.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicó que el fuerte aumento en las mujeres que afirman haber sido víctimas de violencia a lo largo de su vida puede deberse en parte a que hoy se visualizan vivencias del pasado como hechos de violencia y se ha dejado de naturalizar estas situaciones. “Hoy en día las mujeres entendemos los tipos de violencia que existen. Estamos dispuestas a reconocerlos y a tomar medidas al respecto. Quiero hacer un llamado a dar la tranquilidad y seguridad a las mujeres para que denuncien. Renovamos nuestro compromiso absoluto en la lucha contra la violencia a la mujer”, manifestó.

En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, expuso que la importancia de este estudio es que permite desarrollar un acabado diagnóstico de la situación de la violencia contra la mujer en el país y, a partir de esto, generar medidas para darle solución. “Es lamentable ver que no hemos sido capaces de mitigar ni erradicar esta conducta tan dolorosa y tan terrible en nuestro país. Esta encuesta nos refleja que las mujeres en Chile decimos basta, reconocemos la violencia y estamos dispuesta a ir y denunciarla”, dijo.

Una opinión similar planteó la generala Berta Robles de Carabineros, quien también hizo un llamado a denunciar estos hechos. “Para prevenir la violencia contra la mujer es necesario conocer los aspectos en que se vive día a día. Por eso, invitamos a todas las mujeres a que denuncien al fono 149 o al 133 cuando sea una situación de emergencia”, resaltó.

Finalmente, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, señaló que la prevención de la violencia contra la mujer debe ser un tema prioritario en el país. “No podemos seguir permitiendo la impunidad de los abusadores hacia las mujeres. Y eso significa una gran arista jurídico-policial, pero también hay una arista que tiene que ver con lo sociocultural. Tenemos que intervenir en todos los procesos educativos, incluso desde la edad preescolar, para terminar con la normalización de la violencia contra la mujer”, enfatizó.

Regiones y rango etario

Respecto a los índices de los últimos 12 meses, la región que concentra el mayor índice de violencia contra la mujer es la de Coquimbo con 29,5%, seguida por Arica y Parinacota con 29% y Tarapacá con 26,4%. En total, en 9 regiones del país este índice aumenta en comparación con 2017, y por su parte disminuye en la Región Metropolitana, donde pasa de 24,9% a 19,3%.

Asimismo, la encuesta revela que la violencia contra la mujer tiene mayor prevalencia en el rango etario de 19 a 25 años con 34,5% y en el de 15 a 18 años con 29,4%.

Denuncia

El indicador de denuncia presenta una baja respecto de la medición anterior. En el caso de la violencia psicológica, la denuncia cae de 22,8% a 19%; la violencia física de 36,5% a 29%; y la violencia sexual de 23% a 16,3%.

En las dos primeras categorías el principal motivo para no denunciar fue “Porque no fue algo serio o no lo consideré necesario”, seguido por “Me daba vergüenza contar mi situación”. En la categoría de violencia sexual, en tanto, las principales razones fueron “Me daba vergüenza contar mi situación” y “Tuve miedo”.

Violencia en el ámbito de espacios públicos

Otro indicador que aumenta con fuerza es el de mujeres que dicen haber sufrido violencia en espacios públicos a lo largo de su vida, el cual pasa de 25% en 2017 a 46,9% en 2020, donde destaca principalmente que la mujer fue víctima de ofensas o palabras obscenas por ser mujer y que sintió miedo de sufrir un ataque sexual. De igual modo, al considerar los últimos 12 meses, el índice pasa de 8,1% a 17,9%.

Agencia Uno