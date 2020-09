Alcaldes de comunas rurales cuestionan anuncios del Gobierno por permisos

Alcaldes de distintas regiones, pero todos de comunas rurales, opinaron referente a las medidas anunciadas por el gobierno, y los permisos que se entregarán para celebrar estas Fiestas Patrias 2020. Usualmente, sus comunas son lugares de destino de muchos chilenos que se juntan para estas festividades, y en general plantean que pese al prolongado confinamiento se entrega una señal confusa a la población.

Juan Pablo Barros (IND), alcalde de Curacaví, comenta que “esta medida va a significar que vamos a tener un tiempo después de pasadas las Fiestas Patrias más casos que van a complicar la situación epidemiológica, más personas en contexto de celebración donde se rebajan las medidas sanitarias, como distanciamiento social y el uso de mascarillas, y va a ser muy difícil poder fiscalizar que en las casas se junte el número de personas que está permitido. Se entiende que son fechas especiales, que la gente necesita compartir, pero obviamente va a tener un impacto importante en los contagios”.

Al respecto, el edil de Graneros, Claudio Segovia (IND) fue bastante crítico al señalar que “el Gobierno nuevamente llega tarde con esta idea de no realizar actividades de Fiestas Patrias, porque (aquí) hace más de tres meses estaban suspendidas. Es tiempo que seamos consecuentes con la realidad que estamos viviendo”.

Varios alcaldes indicaron estar preparándose para lo que se viene el próximo 18, 19 y 20 de septiembre, endureciendo las medidas preventivas y llamando a la comunidad a no recibir visitantes de otras localidades en sus casas, con el fin de evitar la propagación del virus.

Una de ellas fue Eva Aburto, alcaldesa de Til Til, quien manifestó que “nuestro deseo y voluntad es que todos los vecinos y familias de Tiltil se cuiden y celebren estas Fiestas Patrias en casa. Hagamos un esfuerzo para evitar el contagio. Los permisos deberían ser utilizados solamente por quienes desempeñen labores definidas como vitales”.

Al sur en la región de Maule, el alcalde de Hualañé Claudio Pucher, comentó que “nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme en el control de la movilidad, nuestra comuna es paso obligado para la ruta de la costa en la región, por lo que nos estamos concentrando junto con las autoridades sanitarias ahí, no obstante, este es un tema personal y de cada uno, si las personas no son capaces de autocomportarse y entender que este año tendremos que tener unas Fiestas Patrias diferentes, entonces por más controles que tengamos, los contagios van a aumentar”.

Finalmente, Cristian Balmaceda, presidente de AMUR, asociación que reúne a los alcaldes rurales de Chile, se mostró de acuerdo con entregar un permiso durante estas celebraciones, no obstante, cree que falta trabajo en cuanto a fiscalización y cordones sanitarios.

“Me parece que las personas han estado mucho tiempo confinadas y separadas de sus familias, y aunque lógicamente es una medida acorde a la emergencia sanitaria que vivimos, debemos considerar también la salud mental y emocional de nuestros vecinos, por lo demás siendo bien realista y concreto, las personas de todas maneras buscarán salir, entonces es mejor que lo hagan de manera ordenada, por una única vez y con restricciones. Sí considero que debiésemos fortalecer la fiscalización para evitar las reuniones masivas y fiestas clandestinas, así como controles en rutas estratégicas que ayuden a comunas como las nuestras a no recibir visitantes de otros lados, muchas veces no sabemos siquiera estos provienen de comunas en cuarentena, sin duda allí hay una labor pendiente”, dijo.

Por último, los alcaldes rurales anunciaron una reunión con las autoridades sanitarias regionales, para coordinar de mejor manera la prevención durante estas fechas.

