Ofician a Superintendente de Salud por incumplimiento en postergación de alza de planes

Un oficio de fiscalización envió al Superintendente de Salud, Patricio Fernández, el diputado DC Víctor Torres, pidiendo que se instruya a las isapres, “con absoluta claridad y sentido de urgencia para que cumplan con lo anunciado hace algunos días en torno a aplazar el alza de planes en un año”.

El parlamentario DC, integrante de la Comisión de Salud, señaló al respecto que “si bien hace poco más de una semana el gerente general de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, confirmó la suspensión del alza de planes hasta agosto de 2021, hay aseguradoras que han continuado con el envío de cartas con adecuaciones de planes, lo que significa un aumento para los afiliados, no asumiendo lo señalado por la Asociación. Esta decisión se adoptó tras intensas negociaciones y demandas, considerando la situación que vive el país. Pedimos a la Superintendencia que regule como corresponde”.

Torres agregó que “le hemos pedido a la superintendencia que, a la brevedad, instruya a todas las isapres para que se cumpla con lo anunciado; los afiliados ya fueron informados públicamente de esta postergación en el alza y no hay excusas para no cumplir; siendo deber del ente regulador fiscalizar el actuar de las isapres, se debe instruir de inmediato. Por eso la gente se cansa, porque no es posible que sigan los abusos, incluso en pandemia”.

Cabe señalar que hace tres semanas, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que suspende la facultad que tienen las isapres de adecuar el precio de sus planes de salud.

La idea matriz de la iniciativa es prohibir que las isapres puedan subir el valor de los precios de los planes o modificar o poner término unilateral a los contratos de salud que mantienen con sus afiliados, durante los periodos de epidemia o pandemia.

Agencia Uno