Senador Girardi: “Existe un alto temor en el mundo científico de que se produzca un rebrote”

El senador Guido Girardi (PPD), miembro de la Comisión de Salud del Senado, planteó “que existe un alto temor en el mundo científico de que se produzca un rebrote tan grave como el primero, porque no se están haciendo las cosas bien” y llamó al Gobierno a realizar “masivas campañas comunicacionales, a través de cadenas nacionales, y junto a miembros del Consejo Asesor, para reforzar las medidas sanitarias en el contexto del 18 de septiembre”.

Al respecto el senador Girardi señaló que “en la reunión de este jueves de las comisiones unidas de Salud y de Desafíos del Futuro donde participan expertos de todas las universidades y miembros del Consejo Asesor los científicos manifestaron su extrema preocupación de un rebrote que puede ser tan grave como el inicial”.

Girardi señaló “vivimos la crónica de un fracaso anunciado porque del ecosistema de medidas que se debían tomar para contener la pandemia, la comunicación de riesgo a la comunidad es fundamental… y acá se han cometido muchos errores”.

Agregó que “al principio se asumió (el Covid-19) con una suerte de exitismo y relativizando el tema. Ahora con una serie de indicaciones y contraindicaciones que restan absoluta credibilidad. Recuperarla es fundamental porque la ciudadanía es el principal actor que tiene que estar consciente de la situación para que las medidas tengan efecto”.

Por eso insistió en que “si las y los jóvenes no están atendiendo los mensajes hay que hacer algo que no se ha hecho y que no puede seguir pendiente y es una suerte de cadenas nacionales -no sólo del Presidente o el ministro, también de expertos y personas creíbles- que aclaren y fortalezcan las medidas preventivas durante los festejos patrios”.

A ello se suma que, a juicio del parlamentario, “por falta de recursos la trazabilidad y el aislamiento no está funcionando como debe. Hay unos 10 mil covid positivos que no están aislados en recintos sanitarios como corresponde y, mientras no se haga eso en un 100%, esto va a seguir. La búsqueda y rastreo de los contactos es débil, no se está haciendo con la fuerza que se tiene que hacer y así no se va a cortar la cadena de contagio”.

Finalizó señalando que “no se puede seguir jugando con la vida de las personas y la economía del país y pasar todo un año confinando y desconfinando, sin poder volver a la normalidad producto de entregar información errónea a la ciudanía”.

RECETA DIGITAL

Además el parlamentario destacó el despacho por parte del Congreso del proyecto de ley -de su autoría- que facilita el acceso a medicamentos en tiempo de pandemia, al prorrogar la vigencia de las recetas y que sean expendidas a través de formato físico o digital y que quedó listo para ser promulgado.

El senador Girardi señaló que “actualmente los pacientes deben esperar cuatro o más horas para retirar su receta y después otras seis horas para acceder a los medicamentos (…) con este proyecto que aprobamos tendrán validez las recetas emitidas seis meses antes de decretado el estado de emergencia y hasta seis meses después de terminado”.

El parlamentario explicó que de esta manera “no tendrán que ir a buscar una nueva receta y pueden llevar una fotocopia, en el teléfono celular o en cualquier otra plataforma digital. Esto va a facilitar enormemente el acceso a los medicamentos que hoy día está totalmente burocratizado”.

El legislador dijo que “es un proyecto muy sencillo pero que será de gran utilidad para todos los chilenos, especialmente los de menos recursos y que se atienden en el Sistema Público de Salud que son el 80% de la población. Es una iniciativa que ayuda a mejorar la vida de las personas”.

