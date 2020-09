Lanzan campaña de prevención y autocuidado para Fiestas Patrias

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto al concejal Juan Mena y al gerente de División de Seguridad y Salud Ocupacional de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Andrés Herreros, lanzaron la campaña “Señales de Vida” en Fiestas Patrias, que invita a la ciudadanía a celebrar este 18 de septiembre con responsabilidad, adoptando nuevas medidas de prevención para evitar brotes de contagios por Covid-19.

La principal recomendación de las autoridades es quedarse en casa para evitar cualquier tipo de contagio de Covid-19 y en el caso de recibir visitas al hogar cumplir con los protocolos definidos por la autoridad sanitaria, como el evitar los saludos de mano o beso y mantener el distanciamiento físico.

El edil de Santiago señaló que “sin duda este año será un 18 de septiembre distinto, hoy estaríamos preparándonos para dar el punto pie inicial a las fondas en el Parque O’Higgins, pero producto de la pandemia debemos tomar medidas, cuidarnos, ser responsables y el llamado es a quedarse en casa”.

Por su parte, Andrés Herreros, explicó que “para los que decidan salir de casa además de solicitar el permiso en Comisaría Virtual, deben mantener una actitud preventiva, respetando las normas de tránsito, estando siempre atentos al entorno, no conducir en estado de ebriedad y usar cinturón de seguridad ya que en caso de accidente disminuye hasta un 70% el riesgo de morir”.

Para Celebrar en tu Casa:

Si vas a recibir a personas que no viven en tu casa:

· Facilita el lavado de manos con agua y jabón de todas las visitas al momento de llegar a la casa

· Evitar los saludos de mano o beso

· Utilizar mascarilla en todo momento, excepto cuando estés comiendo

· Mantener el distanciamiento físico durante toda la actividad

· No compartir vasos u otros utensilios

· Después de la actividad, limpiar los pisos y superficies siguiendo el protocolo de limpieza y desinfección de superficies definido por la autoridad

Traslado Seguro:

· Si te vas a trasladar en automóvil no consumas alcohol ni drogas

· Al conducir, te encontrarás con ciclistas y peatones, por eso debes estar atento siempre a los movimientos de los transeúntes

· Usa siempre el cinturón de seguridad y haz que los pasajeros también lo usen. Además recuerda encender las luces y respetar los límites de velocidad

· Si vas a pie o en bicicleta, prefiere vías iluminadas y viste ropa de colores claros para que los conductores te vean fácilmente

· No uses el celular mientras conduces

· Guarda tu chaleco reflectante en la guantera y úsalo al bajar de tu vehículo en caso de emergencia

Consumo de Alcohol y uso de cinturón de seguridad:

· Si vas a conducir no bebas alcohol, así te cuidarás y evitarás poner en peligro a otras personas.

· El uso del cinturón de seguridad es un elemento obligatorio. Al usarlo el riesgo de morir en un accidente disminuye hasta un 70%.

· Además, se evitan multas por incumplimiento de la normativa de tránsito

