Más de 20 activistas envían carta al Presidente Piñera exigiendo que suscriba el Acuerdo de Escazú

Luego de que el canciller Andrés Allamand anunciara que el Gobierno no firmará el pacto de Escazú, argumentando que “no es conveniente para Chile”, esta mañana más de 20 dirigencias y activistas medioambientales del país enviaron una misiva al Presidente Sebastián Piñera solicitando que desista de esta determinación y suscriba el tratado antes del 26 de septiembre, fecha en que vence el plazo para sumarse.

En la carta titulada “Un compromiso con los derechos humanos y el medioambiente: Chile debe firmar el Acuerdo de Escazú”, los representantes de las diversas organizaciones ambientalistas criticaron las declaraciones del ministro Allamand y señalaron que son “contradictorias y sin sustento para un Gobierno que dice tratar los temas ambientales como prioridad, pero que al momento de “firmar” pactos o “liderar” acuerdos como la COP 25 han fracasado”.

Como antecedente mencionan en el escrito que Chile es uno de los 20 países con mayor cantidad de conflictos socioambientales del mundo y precisan entre algunos de los factores asociados a las “actividades altamente contaminantes e invasivas como los proyectos mineros”, “la débil institucionalidad ambiental” y lo riesgoso de ser activistas medioambientalistas o ecologistas.

Entre las razones que entregan en la carta para que el Ejecutivo respalde la firma, señalan que “es un avance en las demandas territoriales; en el acceso a la información; la participación pública de las comunidades para proteger los ecosistemas que habitan; en la democracia ecológica y en la defensa de los derechos de las dirigencias sociales”.

Al respecto, Nataly Campusano, presidenta de la Fundación Territorios Colectivos, manifestó que “interpelamos al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para que firme el Acuerdo de Escazú y deje de pensar en los intereses del gran empresariado, se mueva por el medio ambiente, por la democracia territorial y por la protección de quienes día a día resisten el extractivismo que se vive en Chile”.

Por su parte, el champion para América Latina y líder de la campaña Escazú Ahora Chile, Sebastián Benfeld, criticó las palabras del ministro Allamand: “Esto constituye sin duda una falta de respeto para las comunidades, para los territorios que hoy en día no cuentan con las herramientas suficientes para hacer valer y respetar sus derechos”.

“Esperamos que este 22 de septiembre, cuando el ministro tenga que dar la respuesta oficial del Estado de Chile por la firma de Escazú, tome una decisión responsable y pensando en el futuro, y anuncie la firma del Estado de Chile en Escazú”, agregó.

A su vez, la activista ecofeminista por Petorca, Bárbara Astudillo, indicó que “en Chile no existe la democracia ecológica, no existe participación vinculante, nos hacemos gárgaras de una socialdemocracia cuando el territorio no puede decidir e incidir en políticas públicas, sobre todo sabiendo que al defender el medioambiente no hay protección, por eso es una irresponsabilidad por parte de las autoridades no colocar la firma en Escazú”.