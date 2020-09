Senador Lagos Weber emplazó al Gobierno por falta de apoyo a emprendedores del turismo en Valparaíso

El Senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, emplazó al Gobierno a focalizar la entrega de recursos para las micro y pequeñas empresas, esto luego que en jornada del pasado jueves sostuviera una reunión virtual con microempresarios y emprendedores de los rubros hotelero y gastronómico de la región de Valparaíso, a quienes escuchó en torno a las dificultades para acceder a los créditos con garantía estatal del FOGAPE ante los requerimientos solicitados por la banca privada.

Fue así como en plena sesión, y en presencia del Ministro de Economía, Lucas Palacios, el parlamentario emplazó al secretario de Estado a agilizar la entrega de recursos. “Siento que ha costado muchísimo tomarle el pulso a la crisis. Es verdad que nadie tiene una bola de cristal para saber lo que venía, pero uno también puede aprender de otras latitudes y de cómo han actuado. Entender que no solamente se trata de más plata (sic) -que evidentemente se requieren más recursos-, sino también se requiere que esos recursos sean específicos y focalizados a los rubros de la micro y pequeña empresa; no me salto la mediana, sino que me concentro en focalizar la pequeña y micro empresa, distinguiendo dos rubros: no es lo mismo, el rubro gastronómico y de entretenimiento, que otros que también tenemos que enfrentar, no es lo mismo por una serie de condicionantes”, comentó.

En esa línea, Lagos Weber apuntó a las dificultades que han tenido las mipymes en la región de Valparaíso para acceder a los créditos con fondo estatal, y que según lo conversado con diversas entidades y representantes de emprendedores de la zona, en la región no superaría el 8% de los créditos otorgados por la banca privada.

“Por más apalancamiento que tenga el Estado por sobre la banca, considerando un respaldo por sobre el 85% del crédito, así y todo, con ese 15% restante, los criterios de la banca privada hace que queden fuera (de los créditos con garantía estatal) un sinnúmero de empresas. Yo puedo entender que hay un sinnúmero de empresas que han recibido créditos, pero si uno mira los números de la micro y la pequeña, en la región de Valparaíso no llega ni al 8% de créditos otorgados. Ahora es cuando hay que hacer algo distinto, y utilizar toda nuestra institucionalidad y los recursos que tenemos. La crisis es muy grande y el desempleo nos va a acompañar por mucho tiempo”, agregó.