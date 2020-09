Marejadas traerán olas de hasta 4 metros a las costas chilenas

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso informó sobre una actualización del aviso de marejadas número 39, emitido el día martes 08 de septiembre.

Este abarca los sectores comprendidos entre Golfo de Penas y Arica, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández, donde se han proyectado condiciones de mar como marejadas del Suroeste.

Se estima que la finalización de este evento se manifieste hasta el día miércoles 16 de septiembre, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local.

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán Roberto Díaz Schall, explicó que “un nuevo análisis de las condiciones imperantes actuales, hacen prever que la mar de fondo que afecta desde Golfo de Penas hasta Arica y el Archipiélago Juan Fernández, se extenderá hasta el día miércoles 16 de septiembre, presentando alturas de olas de hasta 4 metros en las costas del país y fuerte rompiente en bahías abiertas al suroeste”.

La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecida, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas (playas no aptas para el baño), no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.

LA CONDICIÓN DE MAR SE MANTENDRÁ HASTA:

ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ: MAR 15 SEP.

GOLFO DE PENAS HASTA COQUIMBO: MAR 15 SEP.

COQUIMBO HASTA ARICA: MIE 16 SEP.