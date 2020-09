Sumarios sanitarios no son suficientes en Algarrobo: “Las personas asumen el costo y se quedan. Nos preocupa perder la trazabilidad”

Este jueves 17 de septiembre a las 18 horas se inicia el cordón sanitario hacia la Región de Valparaíso, una medida que llega tarde según el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez.

“La gente ya se vino. La gente ya está acá. Son medidas tardías. Y somos los alcaldes los que estamos poniendo el pecho a las balas frente a las críticas, las solicitudes de la gente y todas las situaciones que se producen“, dijo el edil a El Rompecabezas de Agricultura.

“No hemos podido controlar el acceso, hemos puesto el esfuerzo pero no hemos podido. Han llegado como hormigas, de a poquito“, dijo la autoridad comunal que cifró en un total de 20.500 las “segundas viviendas” en la zona, las que hoy están un 20% ocupadas.

Es decir, 4 mil de estas 20 mil viviendas ya están ocupadas a cuatro días de las Fiestas Patrias.

Con esto, se han cursado 85 sumarios sanitarios en la costa, 45 solamente en Algarrobo.

El alcalde señaló que la gente pone excusas al momento de ser sorprendida: “Que mis hijos, que tengo derecho porque es mi segunda vivienda, que me entraron a robar y venía a ver la casa”.

“Son excusas para seguir en la comuna de Algarrobo, pero se ven expuestos a las multas que son bastante caras”, afirmó. De hecho, superan el millón de pesos.

“La gente residente está muy alarmada y muy enojada y empezamos con los problemas de los típicos grupos de Whatsapp, a través de las redes sociales, el llamado a hacer barricadas en la ruta G-90”, aseguró.

“Nos complica un poco más aparte de tener un tema de salud, un tema de vandalismo… estamos bastante cansados nosotros”, dijo Yañez.

Pero a pesar de todos los esfuerzos, el “castigo” solo que en dinero y la gente no es expulsada a su primera vivienda.

“Al final se traduce en una multa, del sumario sanitario, citados al Ministerio Público. Más allá de tener las atribuciones de decirle señor, señora, usted se devuelve a su primera vivienda, las personas asumen el costo y se quedan finalmente en la comuna y es ahí donde se produce el problema”, cuestionó.

“Hay aumento en la población, aumento en la movilidad y a nosotros nos preocupa perder la trazabilidad en esta comuna chiquitita. Hoy la tenemos controlada, pero estamos ahí muy expuestos a poder perderla“, aseveró el edil.

“Eso sería catastrófico, porque la población de Algarrobo es mucho adulto mayor con patología de base y eso es muy complejo”, sentenció.

COMERCIO: “ESTAMOS COLOCANDO LA SALUD COMO PRIORIDAD”

José Luis Yáñez dijo que este fin de semana del 18, 19 y 20 de septiembre se viene “complicadísimo” para la comuna.

“Estamos en Fase 3, lo que nos permite abrir restaurantes ocupando el 25% de su capacidad en sus terrazas y todos los restaurantes han utilizado esa posibilidad”, destacó.

Sin embargo llamó a la gente que no es de la zona a quedarse en su casa. “No es que no queramos que venga la población flotante, que son los clientes (…) pero queremos llegar a una etapa 5 de aquí a diciembre para tener una temporada estival exitosa y equilibrada entre la salud y la economía interna de la comuna”.

“Estamos colocando la salud como prioridad”, aseveró.