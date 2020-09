Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, sobre pagos en exceso a funcionarios: “Fue un error de una empresa que ya está siendo sumariada”

Durante la jornada de este martes, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, explicó que como entidad están buscando una manera para restituir los más de los más de $200 millones pagados en exceso a un grupo de funcionarios.

Cabe señalar que sus declaraciones se realizan luego de que El Mercurio revelara este pago en exceso tanto de sueldos líquidos como de impuestos a la renta de 42 trabajadores que se desempeñan actualmente en la Corporación y 11 retirados. El monto total asciende a $208.913.576 según detalló el medio citado.

Tras esto, Muñoz argumentó que “esto no es ningún escándalo” y que esto corresponde a una “falla” de una “empresa consultora externa que hace los cálculos de las fórmulas de pago”.

Según la presidenta del Senado, este hecho “fue un error de una empresa que ya está siendo sumariada y que hizo un mal cálculo y que los funcionarios no tienen ninguna responsabilidad en esto. Es un error de esta empresa que está siendo sumariada. Y por cierto, siempre que ha habido un error y hay un aumento que no corresponde en el pago de sueldos, por cierto que tiene que buscarse el mecanismo de restitución, pero aquí los funcionarios no han tenido ninguna responsabilidad”, aclaró.

En esta misma línea, Adriana Muñoz fue consultada sobre si existe responsabilidad en que los funcionarios devuelvan el dinero, a lo que respondió que “es lo que estamos estudiando, la fórmula”.

Finalmente, la titular del Senado explicó que se inició una mesa de trabajo entre la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y las asociaciones de funcionarios, con el fin de “analizar todo el impacto que va a tener sobre ellos estas modificaciones que hay que hacer a raíz de la auditoría que ha hecho esta consultora”.