Ascensores de Valparaíso vuelven a funcionar tras estar cerrados desde marzo

Los emblemáticos ascensores Barón, Polanco y San Agustín retomaron su funcionamiento luego de que en marzo fueran cerrados a causa de la pandemia. El proceso de reapertura está en marcha blanca durante tres días, por lo que el pasaje será gratuito para todos los pasajeros.

La municipalidad recalcó que los usuarios deben cumplir con las medidas de resguardo, como el uso obligatorio de mascarilla, mantener el distanciamiento social de 1 metro y medio, y el ingreso de un máximo de cinco pasajeros por carro.

Maritza Paredes, vecina del Cerro Barón, valoró la iniciativa indicando que “para mí es un alivio, porque vivo aquí cerca del ascensor y ando con mi carrito, porque no puedo hacer fuerza. Es una buena noticia y se extraña bastante, la verdad. Yo me levanté y miré por la ventana, ahí me di cuenta que había movimiento, pero pensé que lo habían abierto para reparar alguna cosa y no me imaginé que estaba funcionando, así que fue una bonita sorpresa”.

Por su parte, Víctor Navarrete, operador de máquina, señaló a La Tercera que “ahora tengo ropa exclusiva para venir a trabajar, con la que no entro a mi casa. La gente mira con algo de desconfianza, pero se nota que van contentos, el ascensor es muy útil”.

Cabe indicar que, por el momento, el ascensor Barón podrá transportar a solo cinco personas, mientras que en el Polanco y San Agustín, los viajes serán con cuatro pasajeros.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, destacó que “estamos iniciando una marcha blanca para retomar el funcionamiento normal de los ascensores con todas las recomendaciones que nos hicieron un conjunto de especialistas y que conversamos con funcionarios y equipos a cargo”.

Además, el edil agregó que “si todo resulta bien, esperamos durante septiembre que toda la red de ascensores esté funcionando con las nuevas condiciones que hemos definido y que creemos se van a mantener por mucho tiempo, porque debemos proteger a la población de posibles contagios. Iremos evaluando semana a semana el funcionamiento para ir corrigiendo todo lo que sea necesario”.

