Ministro Paris responde a Mañalich por declaraciones sobre “dictadura sanitaria”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las declaraciones del extitular de la cartera, Jaime Mañalich, quien ayer en un taller organizado por la Fundación Jaime Guzmán, aludió a que Chile actualmente está en una “dictadura sanitaria”.

“Nosotros solo estamos cumpliendo las facultades sanitarias que están contenidas en la legislación vigente. Por lo tanto, esa frase, obviamente que tiene que explicarla la persona que lo dijo“, expresó el secretario de Estado al ser consultado por el tema.

Asimismo reafirmó que “no me gustan las comparaciones con ningún otro país, ya lo he dicho muchísimas veces. Ni para bien, ni para mal”, concluyó Paris.

Cabe recordar que, de acuerdo a información de La Tercera, el exministro Mañalich dijo que estaba “convencido de que las cuarentenas prolongadas en lugares vulnerables, vale decir, donde hay hacinamiento, donde la familia vive de lo que alguien, miembro de la familia, aporta todos los días, porque va a mendigar, vender cosas al por menor, o lo que fuere, la cuarentena es imposible”.

“Las medidas que puede tomar un Gobierno en medio de un pánico producido o aumentado incluso por una enfermedad son realmente inverosímiles. Piensen ustedes: octubre 18 y hoy día, estamos con toque de queda. Estamos en la segunda renovación de un Estado de Excepción, idéntico al Estado de Sitio. Sin pronunciamiento del Parlamento sobre el tema, con acuerdo ciudadano, con posibilidad que te pidan documentos, tomen preso, pasen multas. Nosotros hoy día en Chile estamos viviendo en una dictadura sanitaria”, agregó en el citado taller.

Agencia Uno