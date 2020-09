Fiestas Patrias: Cerca de 20 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana

Previo a que comiencen las Fiestas Patrias en el país, Carabineros realizó un balance con respecto a la cantidad de vehículos que han salido de la Región Metropolitana para dirigirse a otras zonas.

Según informó el capitán de Carabineros, Joaquín Nazar, hasta las 15:00 horas de este jueves se han contabilizado cerca de 20 mil vehículos que han salido de la RM.

Además, indicó que “aún sigue habiendo mucho vehículo que intenta traspasar los límites regionales” en los cordones sanitarios.

En relación a esta cifra en comparación con años anteriores, el uniformado explicó que “no se puede comparar la cifra, porque años anteriores no habíamos vivido esta condición de emergencia sanitaria, por lo tanto, no tenemos ningún fin de semana de fiestas patrias que pudiera ser susceptible a comparación“.

Por su parte, el seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, informó que desde la entidad han cursado más de 700 sumarios sanitarios y han devuelto alrededor de 14 mil vehículos a la capital.

“Hemos hecho fuertes fiscalizaciones no tan solo en las rutas, como estamos ahora en el sector de Peñuelas en la Ruta 68, sino que también hemos estado en los balnearios, en los centros comerciales”, señaló en entrevista con T13.

A esto agregó que “en poco más de una semana y media, ya hemos cursado más de 700 sumarios sanitarios y hemos devuelto ya casi 14 mil vehículos“.

Cabe recordar que desde las 18:00 horas se implementaron los cordones sanitarios en las regiones Metropolitana, Valparaíso, el Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas, como manera de prevenir el aumento de contagios por el Covid-19.