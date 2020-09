Fiestas Patrias: Con drones municipales se fiscalizará movilidad en Viña del Mar

Con drones de propiedad de la municipalidad de Viña del Mar, los equipos de fiscalización dispuestos por las autoridades de la región, realizarán controles de movilidad durante estas Fiestas Patrias, zona donde a partir de las 18:00 horas de hoy se establecerá un cordón sanitario que regirá durante este fin de semana largo.

La medida, que es coordinada por la Dirección de Seguridad, fiscalización y Ordenamiento comunal del municipio con Carabineros, será implementada durante todo el fin de semana de acuerdo con los requerimientos de la autoridad, a fin de controlar el movimiento de la gente, en una ciudad que se encuentra en cuarentena.

Así se anunció durante el despliegue de unidades y personal de Orden y Seguridad que se realizó en la Tenencia de Carreteras de Carabineros en Peñuelas, operativo que fue encabezado por el Intendente Jorge Martínez, junto al Jefe de la Defensa Nacional de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, el seremi de Salud, Francisco Acevedo, el gobernador Gonzalo Le Dantec, los alcaldes de Viña del Mar y Valparaíso, Virginia Reginato y Jorge Sharp, jefes policiales y el director de Senda, Marcelo Platero.

“Estamos todos preocupados de la situación que estamos viviendo producto de la pandemia y de controlar aún más la llegada de personas a la zona, especialmente a nuestra comuna que está en cuarentena. Por eso estamos prestando toda la colaboración con nuestro inspectores y el dron municipal para ello”, dijo la alcaldesa Virginia Reginato.

La jefa comunal agregó que, “este es un 18 diferente, para pasarlo en familia; el comercio, el turismo, y los vecinos han sido muy perjudicados con la pandemia y si no terminamos con esta situación, seguiremos en cuarentena. Tenemos que cuidarnos y por eso reitero, que esta vez no vengan a Viña y nosotros se lo agradeceremos para poder volver a la normalidad”.

De igual manera, el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, afirmó que “el mensaje es muy claro: a no venir a Valparaíso este fin de semana largo y a celebrar en casa junto a las familias. Ya tendremos oportunidad de compartir de la belleza, la riqueza y el patrimonio de la ciudad, porque el objetivo es que luego del 18 de septiembre la curva de contagios no aumente, sino que vaya a la baja, para poder volver a las actividades a la reactivación para que el impacto económico no sea mayor”.

REGIÓN CERRADA

El intendente Jorge Martínez, afirmó tajante que la región está cerrada para visitantes y que durante esta semana se han enviado de regreso a 11 mil vehículos, sancionado a más de 550 personas por uso de segunda vivienda y 1.700 personas han sido detenidas con permisos mal utilizados.

La autoridad regional explicó que “nosotros sabíamos que estas Fiestas Patrias eran peligrosas por la tentación que existe por los capitalinos de venir a nuestra región. Tenemos 5 comunas en cuarentena pero necesitamos que salgan para reactivar las actividades y el empleo, y por eso elaboramos un programa de fiscalización que nos ha permitido controlar el ingreso a la región con prohibición absoluta de ingreso. Hoy no tenemos congestión y esperamos que se mantenga así”.

En tanto, el Jefe de la Defensa Nacional, Yerko Marcic, indicó que “estableceremos un cordón sanitario en la región y el gran Valparaíso y para eso restringiremos aún más el ingreso de las personas desde afuera de la región e interregional. Lo que queremos es evitar contagios y tener un fin de semana de inmovilidad en comunas en cuarentena y de movilidad reducida en las demás comunas del programa ‘Fondéate en tu casa’”.

