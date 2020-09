Investigación chilena demostró que el uso de ciertos alimentos ayuda a prevenir el Alzheimer

El Centro Internacional de Biomedicina desarrolló un estudio que señaló el poder presente en ciertos alimentos para prevenir el Alzheimer. “Los nutracéuticos son un componente que proviene de fuentes naturales como frutas, raíces o plantas, y que junto a sus propiedades nutricionales tienen un efecto preventivo de enfermedades”, explicó el doctor Ricardo Maccioni, director de la investigación.

Entre las raíces, plantas y alimentos que pueden ayudar en esta enfermedad, destacan los beneficios del Shilajit Andino, Cúrcuma y Romero, así como también los frutos rojos y uvas por sus propiedades antioxidantes. Por otra parte se mencionan cebollas, ajos y jengibre por su poder antiinflamatorio y las manzanas, que gracias a la Quercetina enlentecen el proceso de envejecimiento celular.

Basados en la Teoría de la Neuro Inmunomodulación – que establece que la inflamación es un proceso común a todas las enfermedades neurodegenerativas, que conlleva a la desregulación de proteínas y actividad celular-, se estableció que, en el caso de la enfermedad de Alzheimer esta inflamación produce una fosforilación de la proteína TAU (encargada regular el equilibrio del tráfico de células nerviosas), lo que hace se formen ovillos neurofibrilares. Con ello, se concluye que son múltiples los factores que producen esta patología.

“Hemos llegado a la conclusión que el Alzheimer es una patología multifactorial, y que, por ende, la búsqueda de tratamientos efectivos y preventivos deben tener ese enfoque. En ese sentido las terapias con nutracéuticos son ‘multitarget’, es decir dirigidas a diferentes blancos en la organización cerebral. Los fármacos en sí van solamente dirigidos a un solo blanco, que puede no ser el determínate de la patogénesis”, aseguró el académico.

Con esta premisa, los investigadores buscaron fuentes naturales que pudieran tener estas propiedades ‘anti alzheimer’, las seleccionaron, de acuerdo a la evidencia científica e hicieron un análisis más específico de sus moléculas hasta encontrar compuestos naturales que tuvieran las características curativas que se buscaban.

“Nos centramos en la proteína tau, que es la línea de investigación que tiene el laboratorio, y encontramos nutracéuticos que tienen propiedades que permitirían estimular la neuroregeneración de neuronas, y -combinados con otros compuestos con características anti proteína tau- pueden hacer disminuir los efectos de la enfermedad”, comentó la doctora Camila Calfio, investigadora asociada del Centro Internacional de Biomedicina.

Las principales observaciones de este estudio – en el cual también participó la doctora Andrea Gonzalez, el doctor Leonel Rojo de la Universidad de Santiago de Chile y el doctor Sandeep Singh del Centre of Biomedical Research de India -, fueron publicadas por el

Journal of Alzheimer’s Disease titulado “The Emerging Role of Nutraceuticals and Phytochemicals in the Prevention and Treatment of Alzheimer’s Disease”, que presenta el listado completo de compuestos nutracéuticos con propiedades útiles para el tratamiento

o la prevención del Alzheimer.