Este lunes se publicó ley que extiende plazo para regularizar multas por no pago de TAG

Este lunes fue publicada en el Diario Oficial la promulgación del proyecto de ley impulsado por el Gobierno que extiende por 4 meses la vigencia del beneficio para regularizar el pago de las multas por no pago del TAG.

La extensión de la Ley 21.213, que tenía una duración de 6 meses hasta el 31 de agosto, permitirá a los usuarios de las autopistas concesionadas que cuenten con infracciones por usar las autopistas sin previo registro, regularizar el pago hasta diciembre de este año.

“Esto significa que las personas que tienen deudas por haber ingresado a una autopista sin estar habilitados y por esa razón tuvieron una infracción del tránsito y eso no les ha permitido sacar su permiso de circulación, ahora van a poder hacerlo. Ya lo hicieron varios miles de personas, pero las personas que no lo han podido realizar todavía o a quienes les corresponde renovar su patente en el mes de septiembre, como por ejemplo sucede con los usuarios que tienen vehículos pesados: camiones, buses, etc. van a poder caer dentro de estos beneficios. Hemos ampliado esto hasta el mes de diciembre y con eso vamos a tener muchas más personas que se van a beneficiar con ello”, explicó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

Se trata de un beneficio que es aplicable exclusivamente a las multas vinculadas con el uso del TAG, consistente en la posibilidad de extinguirlas mediante el pago del 20% en hasta 24 cuotas mensuales. Adicionalmente, se establece que no será necesaria la firma del convenio en aquellos casos en que el pago se realice al contado y que también podrán acogerse al beneficio quienes paguen extemporáneamente la renovación de su permiso de circulación.

En esa línea, la máxima autoridad del MOP ahondó en la importancia de haber corregido la ley inicial respecto a las múltiples multas de tránsito que generaba el tránsito sin TAG o con el dispositivo inhabilitado.

“Recordar que esto significa que las personas pueden acceder a pagar el 20% de la deuda que tenían por esta multa que estaba cobrada en forma era excesivamente ajustada y que fue corregida también hacia adelante. Lo pueden hacer hasta en 24 cuotas, basta cancelar la primera cuota y firmar el convenio por las restantes para poder sacar el permiso de circulación y regularizar entonces su situación. Debo decir que esto se une a otros beneficios que ya se han otorgado, como permitir la renegociación de lo que se debía en cada una de las concesionarias y aquellas personas que estaban en esa situación en la cual hay más de 65 mil usuarios que han llegado hasta las concesionarias, ya han negociado esto y han regularizado esa condición. Lo mismo en el caso de las personas que utilizan motocicletas, del orden de 15 mil usuarios que ya están siendo beneficiados pagando la mitad de la tarifa habiendo hecho el procedimiento”, explicó.

Dentro de los beneficiados con esta extensión están consideradas las flotas de autos y camiones que debido al período de vigencia establecido inicialmente quedaron al margen de los beneficios otorgados y también, las municipalidades que podrán recaudar recursos, incluyendo los usuarios que renueven sus permisos de circulación, considerando que la Ley promulgada este lunes en el Diario Oficial no tiene relación directa con las empresas administradoras de las autopistas.

“Esto no corresponde a las concesionarias, sino que es una deuda que se tiene con las municipalidades. Esto a lo que se refiere es a la deuda que se tiene con las multas de tránsito y por el hecho de ser una multa de tránsito significa que las personas no pueden sacar su patente, esto hoy en día está afectando a 300 mil personas, por lo que significa un cambio muy grande para esas personas”, detalló el secretario de Estado.

El proyecto que entra en vigencia hoy mediante la Ley 21.231, fue aprobado el 2 de septiembre en el Senado y el 9 de septiembre en Sala de la Cámara de Diputados, en ambas instancias por unanimidad.

Agencia Uno