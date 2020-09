Comisión de Régimen Interno definirá situación de secretario general del Senado

La Comisión de Régimen Interno determinará si secretario general del Senado, Raúl Guzmán, será suspendido de sus funciones ante la formalización de la investigación en su contra por delito sanitario, según lo dio a conocer la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz.

Al respecto, Muñoz explicó que “he manifestado hace días la incomodidad por el secretario general del Senado y también he señalado que ante la formalización sería necesario revisar el rol que él cumple en la Corporación”.

“Ahora, esa es una opinión personal, porque la mesa no tiene facultades para tomar decisiones de esta naturaleza”, aclaró la legisladora, detallando que “no he señalado suspensión del cargo, lo que yo dije fue suspensión de algunas funciones. Yo nunca he señalado que lo vamos a despedir, que le vamos a pedir que se vaya de la secretaría”.

No obstante, precisó que “es la Comisión de Régimen Interno la que tendrá que conocer los antecedentes y tomar una decisión”.

Agencia Uno