Especialista explica cómo saber si tienes alergia o un síntoma de COVID-19

Con la llegada de la primavera, las alergias han comenzado a acentuarse en algunos pacientes, lo que repercute en algunos casos a enfermedades respiratorias. ¿Pero cómo diferenciarlo del coronavirus?

La doctora Guacolda Benavides, especialista en enfermedades respiratorias de Clínica Universidad de Los Andes, habló con “El Rompecabezas” de Agricultura, donde confirmó que “tienen síntomas comunes pero si bien es cierto, ninguno es específico -que sean solamente de covid u otra enfermedad respiratoria-, para nosotros como equipo de salud lo que nos va a orientar son las caracteristicas: el tiempo de cuando vienen estas molestias, si hay antecedentes previos de alergia o no, cómo se dan estos síntomas, la intensidad”.

Si bien tanto en el covid como en la rinitis “puede haber congestión nasal, no predomina en el Covid la picazón nasal o de los ojitos que es más propio de la alergia o de las rinoconjuntivitis. Además que el paciente no tiene porqué sentirse con un malestar general o sensación de dificultad respiratoria como también hemos visto en el covid“.

“Hay que entender que las alergias no aparecen tan espontáneamente, aunque con el tiempo se van sensibilizando, hay antecedentes previos, símiles. En la primavera anterior ya tenía unos síntomas y ahora se me han ido acentuando. Eso obviamente no está en el Covid“, sentenció.

En la actualidad, aseveró, “los pacientes ya han comenzado con sus síntomas de alergia y de manera muy fuerte”.

“Si son síntomas de rinitis hay que ver primero si el paciente tiene antecedentes previos de alergia. Lo que predomina es la picazón, congestión de la nariz, pero no debe haber fiebre, malestar general ni dificultad respiratoria. Ahora, pueden haber algunos casos de resfrío por otros virus respiratorios, que ahora no predominan tanto pero pueden haber, y por covid, que sean enfermedades por covid más leves. Ahí habrá que ver con exámenes“, enfatizó.

“Con poca evidencia, se puede decir que los productos con vitamina C, el consumo habitual de cítricos o como forma de medicamento, podría disminuir la probabilidad de enfermedades respiratorias, pero no de alergia”, agregó la especialista.

“En la práctica diaria, uno ve que el jengibre, el ajo tienen efectos antiinflamatorios, pero para recomendarlo como usarlo, no es mi experticia. Son sustancias protectoras, pero no de alergia, sino del aparato respiratorio (…) Por eso, no hay que subestimar el postergar tan tardíamente el uso de antialérgico”, cerró.