Ministro Pérez: “El ministro Mañalich, como todo el aparato de salud, salvó vidas”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, reafirmó la defensa del Gobierno ante la acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañalich y aseguró que éste “salvó vidas” durante su gestión por la pandemia de Covid-19.

“El país es testigo cómo la autoridad sanitaria y el Gobierno fue desde el principio de la pandemia, mejorando sustancialmente la entrega de información y hoy estamos entre los países en que mayor transparencia tiene”, afirmó.

En ese sentido, planteó que “generar acciones de carácter político, judicial, por eventuales errores, a mí me parece que demuestra que no hay sustento”, resaltando que “el ministro Mañalich, como todo el aparato de salud en nuestro país, salvó vidas”.

Asimismo dijo que contribuyó “para que ningún chileno le faltara un ventilador mecánico, una cama para poder ser atendido, eso es un mérito indiscutible”.

“El Gobierno reconoció errores, los modificó y transparentó toda la situación demostrando que no tiene nada que ocultar”, enfatizó.

Además sostuvo que “Italia, España, potencias en el mundo, no tuvieron la oportunidad de brindarle camas y ventiladores mecánicos a mucha gente y tuvieron que decidir a qué personas darle o no atención. Yo también podría decir que eso no da el ancho, pero estamos enfrentando una pandemia que sorprendió a todo el mundo”.

“Estamos enfrentando a una pandemia que verdaderamente sorprendió a todo el mundo y Chile la ha enfrentado con mucha capacidad”, estimó.

