Diputado Ilabaca valora fallo que ordenó entregar fondos previsionales a enfermo terminal

El diputado socialista, Marcos Ilabaca, valoró significativamente el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, que ordenó a AFP Modelo entregar el total de los fondos previsionales a Mauricio Brunetti, 61 años, con enfermedad irreversible.

El legislador destacó que la decisión de este tribunal va precisamente en la línea de su proyecto de ley, que faculta a los enfermos terminales usar sus ahorros de las AFP.

El diputado por la región de Los Lagos comentó que “este tema se ha discutido en varias oportunidades en diferentes tribunales del país, donde en forma reiterada se ha dado lugar a dicha solicitud de retiro de fondos. Sin embargo, la Corte Suprema lo ha rechazado argumentando que el fin único de los fondos previsionales es para las pensiones y que la única forma de que los afiliados puedan sacar dichos fondos, es a través de una ley”.

“Pues bien, esa norma es la que precisamente he presentado, a través de un proyecto de ley que cuenta con el respaldo de toda la Bancada de diputados Socialista, que permite a todas las personas que sufren una enfermedad terminal puedan retirar el cien por ciento de sus fondos previsionales, cuya iniciativa revisaremos en la Comisión de Constitución de este miércoles”, afirmó.

Por su parte, la diputada Maya Fernández dijo apoyar decididamente el proyecto de ley del diputado Ilabaca, para que las personas con enfermedades terminales puedan retirar todos sus recursos de las AFP y “así tener una mejor calidad de vida, que me parece que es lo más humano”.

Respecto del segundo proyecto que posibilita el retiro del 10% de los fondos previsionales, la diputada Fernández señaló que “el Gobierno no le ha dado solución a las familias que más necesitan, sobre todo a la clase media. Por tanto, no hay que cerrar las puertas a una opción que permita a la gente sobrevivir”.

“Uno esperaría que el Gobierno garantizara el bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos, pero eso no está ocurriendo y hay muchas familias que requieren recursos para sobrevivir. Por tanto, no me cierro a ninguna posibilidad respecto a este proyecto de retiro”, afirmó la legisladora PS.

Asimismo, añadió que “debemos pensar en las familias que más lo requieren y que lo están pasando mal. El primer retiro del 10% al final fue un respiro para el Gobierno, en el sentido que muchos ciudadanos y ciudadanas pudieron tener recursos disponibles para subsistir, pero eso iba a durar un tiempo. Por lo tanto, si el Gobierno no ayuda a esas familias que lo necesitan, claramente no hay que cerrar la puerta a ninguna posibilidad”, concluyó la diputada Maya Fernández.

Agencia Uno