Espacio Público respondió a ministro Paris: “Nadie ha hablado de coimas ni de nada parecido”

Durante esta jornada, el director de Espacio Público Pablo Simonetti respondió ante la reacción del ministro de Salud, Enrique Paris, quien rechazó de manera rotunda el último informe elaborado por la entidad.

En el estudio se alude a la baja en la positividad que se registra en el país, en el marco de la pandemia de Covid-19 que afecta a diversas regiones. “Los valores que se están reportando en semanas recientes podrían ser artificialmente bajos“, se detalla en el documento.

Además, se indica que “existen incentivos para reducir la positividad con el objeto de avanzar en el Plan Paso a Paso, (lo cual) significa que las autoridades locales pueden verse movidas a realizar tests a personas que tengan una chance muy baja de estar contagiados (por ejemplo, en una plaza, como nos han indicado sería el caso en varias comunas), para así aumentar los tests realizados sin aumentar los tests que dan positivo”.

Al ser consultado al respecto, el secretario de Estado señaló que esta se trataba de una “acusación gravísima”, agregando que “cuando se llega a estos límites, de acusar que artificialmente se están bajando las cifras mediante estímulos a las personas, yo lo encuentro ya fuera de todo límite”.

Ante esto, el líder de Espacio Público decidió responder al ministro de Salud, señalando que es “extraña la interpretación que le ha dado el ministro Paris a nuestro informe de ayer en el tema de positividad“.

“Nadie ha hablado de coimas ni de nada parecido. El incentivo está en el Plan Paso a Paso, al ser uno de los indicadores que se miden para pasar de etapa”, afirmó Simonetti.

Finalmente expresó que “lo que sugerimos es que se use la positividad ‘habitual’ para tomar esa decisión y no la positividad total, que incluye la baja positividad de la búsqueda activa de casos. Es una propuesta de sentido común, no una acusación”.