Ministro Figueroa y la vuelta a clases: “Está demasiada ‘santiaguisada’ la discusión, todas las condiciones se llevan a un colegio en una comuna en cuarentena”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, reiteró esta mañana que “poner término anticipado al año escolar es un error”, pues las consecuencias de la pandemia del Covid-19 en el sistema escolar “son muy duras”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el secretario de Estado explicó que aquellas comunas que están o pasen a la fase 4 del Plan Paso a Paso pueden volver a las aulas de forma gradual y voluntaria, mientras que las que están en fase 3 pueden hacerlo si es que piden un análisis a las respectivas seremis de Salud.

“Tenemos más de 130 solicitudes en trámite, más de 40 establecimientos que ya están operando y las experiencias en esos lugares han sido muy positivas”, afirmó el ministro.

“Tenemos una distribución del Covid que es muy distinta a nivel nacional, entonces tenemos la obligación junto al Minsal de ir monitoreando dónde ir generando espacios de apertura y facilitarlo, porque sabemos que la mejor manera de compensar los efectos negativos de la pandemia es entregando a los alumnos el recuperar esa experiencia escolar”, señaló.

En esa misma línea, señaló que “poner la vacuna como un requisito para volver a clases es un error” y que hay que ir avanzando en la vuelta a clases en aquellas comunas en que se cumplan las medidas sanitarias.

Frente a las críticas del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, respondió que “él hace, a mi juicio, un juego más bien político. Yo no voy entrar en descalificaciones, no me interesan. Las puertas del ministerio están siempre totalmente abiertas, yo tengo un diálogo permanente con el Colegio de Profesores, y con todas las comunidades, este es un trabajo muy local“.

En ese sentido, dijo que “está demasiado ‘santiaguisado’ toda la discusión, todas las condiciones se llevan a un establecimiento en Santiago en una comuna en cuarentena, cuando tenemos comunas en el resto del país que ya están en paso 4, donde las comunas efectivamente ya se han rencontrado en una sala de clases”.

“Encuentro que es un error gigante del presidente del Colegio de Profesores de solicitar por escrito que durante todo el año 2020 no se pueda volver a clases en ningún lugar del país. Eso significa darle un portazo en la cara a miles de niños que, si se dan las condiciones sanitarias, se puedan volver a encontrar”, concluyó.