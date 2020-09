Coyhaique a Cuarentena: “La gente celebraba cumpleaños, se abrieron locales nocturnos y en dos semanas se dispararon los contagios”

Mientras en la Región Metropolitana continúa el desconfinamiento, hacia el sur la situación sanitaria por el coronavirus empeora.

Es así como los contagios han aumentado en la Región de Aysén y el Ministerio de Salud ha decidido implementar la Fase 1 del Plan Paso a Paso, es decir, Cuarentena para la comuna de Coyhaique, medida que comienza a las 23 horas de este viernes 25 de septiembre.

En conversación con “El Rompecabezas” de Agricultura el alcalde de la comuna Alejandro Huala comentó que si bien es la primera vez que se aplica Cuarentena, ya la ciudad estaba en confinamiento, es decir, “funciona todo excepto lo prohibido por decreto como restaurantes y pubs y la gente no necesitaba ningún permiso para salir”.

Sin embargo, al comenzar el desconfinamiento, “la gente celebraba cumpleaños en las casas, se abrieron locales nocturnos y en dos semanas se nos disparó” la curva de contagios, dijo el edil, quien cifra en 150 los casos, con más de 100 casos activos, lo que “es mucho para Coyhaique”.

“La trazabilidad se está tratando de terminar, pidiéndole a la gente que estuvo en ese local nocturno le avise a otra que pudo haber estado, porque puede ser un contagiado asintomático”, aseveró.

El alcalde Huala criticó en ese sentido que la comuna sea un “conejillo de indias” porque “lo que nos está ocurriendo hoy día va a ocurrir en las otras comunas en desconfinamiento”.

“La gente se vuelca de una, que quiere volver a la normalidad. Vi lo que pasó en Independencia en un mall. Todo es producto de la ansiedad, el encierro, y todos queremos volver a la normalidad, pero el punto es que cuando intentamos hacer eso se nos disparan los contagios”, dijo el alcalde de Coyhaique.

Respecto a la infraestructura de salud, el edil dijo que “lo que yo sé es que la autoridad sanitaria tiene su planificación de ocupar camas en el hospital de Puerto Aysén, pero si nos viéramos sobrepasadaos, el único lugar donde se pudiera enviar los enfermos sería Santiago”.

“Uno le ruega a Dios que no ocurra, porque es dramático”, incluso en condiciones normales, aseveró Huala.

“La cuarentena va a servir en la medida de que la gente obedezca las medidas, se queden en la casa, no se aglomeren. El autocuidado va a ser lo único que nos va a salvar. Si no somos responsables después no nos podemos quejar”, cerró.