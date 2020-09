Subsecretario Zúñiga sobre informe de Espacio Público: “Son cosas que ya ni siquiera llaman la atención, debido a que vienen de este mismo centro de estudios”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se mostró muy molesto ayer con el informe de Espacio Público, que señaló que “existen incentivos para reducir la positividad para avanzar en el Plan Paso a Paso”. Una reacción similar tuvo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien calificó de “inaceptable” y una “acusación muy grave” el documento.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Zúñiga dijo que “desconozco si hay fines político de ese centro de Estudios”, pero que en las últimas semanas han utilizado “calificativos bastante agresivos, como decir que este Ministerio Salud jugaba como la ruleta ruleta, o como lo que hizo ayer, de insinuar que los líderes comunales, es decir, los alcaldes estarían haciendo test en zonas donde hay una baja probabilidad de encontrar casos activos con el objetivo de avanzar en el Paso a Paso. Son cosas que ya ni siquiera llaman la atención debido a que vienen de este mismo centro de estudios“.

“Ayer mismo el ministro Paris lo dijo: si ellos tienen los antecedentes que eso ocurre, que pongan las denuncias para que se investigue. A nosotros nos parece de una gravedad, primero, porque eso afectaría la estrategia de esta pandemia y, segundo, lo que se está diciendo es que los alcaldes, incluso funcionario de la salud, estarían actuando de mala forma”, señaló.

“Es decir, yo le digo a una enfermera, ‘oiga vaya a testear donde no va encontrar’. De verdad yo creo que no hay ningún funcionario de la salud que acepte que un alcalde diga eso, y tampoco que un alcalde vaya a decir eso, porque eso es no cuidar a la ciudadanía“, añadió el subsecretario.