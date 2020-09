Día Nacional Sin Auto: Reabren Mapocho Ciclo Parque

Con la presencia de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara; el Presidente del Consejo Regional, Felipe Berríos; la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei; el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y la Secretaria Ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, entre otros, se reabrió este viernes el “Mapocho Ciclo Parque”, una ciclovía de 2,5 kilómetros que recupera el lecho del río de forma eficiente y segura.

La actividad se realizó en la rampa Huelén, en Providencia, uno de los tres accesos al cicloparque (los otros son Purísima y Puente Los Abastos) que conecta a las comunas de Providencia y Santiago y que además busca ser una ruta segura y de conectividad con las ciclovías de calles Rosas, Eleodoro Yáñez y Andrés Bello, entre otras.

“Lo que hay aquí es una inversión en rampas que permitirá unir no solo estos 2,5 km., sino que también las ciclovías aledañas desde Vitacura hasta Cerro Navia. A diferencia de lo que pasaba en el pasado, donde se hacían habilitaciones transitorias, aquí lo que hemos hecho es adquirir estas ramplas de manera que no sean dos, tres o cinco meses si no que puedan funcionar ojalá durante todo el año”, expresó el Intendente Felipe Guevara.

La máxima autoridad regional también destacó el carácter ciudadano de la iniciativa, surgida de las diversas asociaciones de ciclistas y la sociedad civil, y se comprometió a dar su mayor esfuerzo para mantenerlo en el tiempo. “En las ciudades desarrolladas del mundo que tienen un río, este es convocante. Tenemos que lograr un Mapocho que nos convoque a hacer vida común, a hacer deporte, a reunir a las familias, a hacer trote y bicicicleta”, agregó Guevara.

Cabe destacar que el explosivo aumento en el uso de la bicicleta en Santiago, que en su momento se acercó al millón de viajes diarios, hizo que en 2016 y 2017, y por cinco meses, se iniciara este proyecto piloto a través del arriendo de rampas de estructura metálica, que unían las ciclovías y que a su vez permitían disminuir el flujo de ciclistas en la vía pública. Esto generó un avance más expedito y seguro para las personas que se trasladan en bicicleta.

En virtud de lo anterior, la Corporación Regional de Santiago solicitó al Gobierno Regional de Santiago un presupuesto de $89.974.903 para reactivar esta ciclovía en el lecho del Mapocho, monto aprobado el 15 de enero de 2020 por el Consejo Regional RM. Esto incluyó la compra de rampas, escaleras metálicas, vigas de madera con topes plásticos, rejas de seguridad, y montaje y desmontaje de las estructuras.

Los accesos al Río Mapocho estarán abiertos de lunes a domingos, en distintos horarios según la temporada. En esta primavera funcionará durante la semana desde las 07:30 a las 20:00 horas, y los sábados y domingos de 09:00 a 18:30 horas. Dentro del parque podrán circular bicicletas, scooter, skates y peatones, siempre respetando las normas de seguridad.

La ministra Gloria Hutt señaló que “la habilitación del Mapocho Ciclo Parque va en línea con los objetivos que nos finamos con el Plan Nacional de Movilidad, que busca ampliar la cantidad de vías para bicicletas e incentivar este modo de transporte sustentable de forma segura y armónica en la ciudad. Esta vía permitirá fortalecer la capacidad para recorrer Santiago y Providencia en el eje oriente-poniente y nos entrega un ejemplo de cómo se deben aprovechar los espacios en nuestras ciudades, mejorando la planificación e integrando a diversos modos de transporte”.

Por su parte, el presidente del Consejo Regional Metropolitano, Felipe Berríos, destacó el trabajo del CORE y de la Corporación Regional para disponer de los recursos, y también el compromiso asumido por las autoridades comunales. “Tenemos un desafío muy importante, que es materializar un proyecto permanente. Como Gobierno Regional vamos a seguir trabajando, y felicito la fuerza que han puesto las asociaciones de ciclistas para mover a las autoridades, recoger este espacio y darle más calidad de vida a la gente”, dijo Berríos.

Los municipios involucrados (Santiago y Providencia) aportarán en este proyecto la logística de seguridad, aseo y mantención de los espacios. Entre ellos, la colocación de 3 monitores de seguridad para el cuidado de los ciclistas, además de encargarse de la apertura y cierre de los accesos.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, destacó la importancia que están adquiriendo las ciclovías en estas comunas y pidió respeto a las reglas de tránsito de parte de los automovilistas. “Con esto de que hay menos autos en las calles, y menos congestión, han vuelto a andar a velocidades que ponen en riesgo la vida de las demás personas”, indicó.

El edil de Santiago, Felipe Alessandri, en tanto, dijo que “queremos una ciudad más a escala humana. Una ciudad que privilegia la bicicleta por sobre el automóvil. Con la alcaldesa Matthei hemos trabajado en conjunto para que las ciclovías estén interconectadas, para que conversen, lo mismo con el alcalde Delgado en Estación Central. Que las ciclovías sean un medio eficiente de transporte y que no terminen, como pasaba en décadas pasadas, en un punto ciego”.

La secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, expresó que el Mapocho Cicloparque “se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno para fomentar el uso de la bicicleta, y es una medida muy concreta para aumentar el uso seguro de la bicicleta, que tiene muchos beneficios para la salud y la protección del medio ambiente. Es muy importante que el uso de este espacio se realice con todas las medidas de seguridad, como el uso de casco, y sanitarias, como el distanciamiento físico”.

La ONG Map8 participó de la habilitación de la ciclovía y además estará encargada de la operación y mantención de la vía, además de la realización de diferentes activaciones ciudadanas. Victorino Goldberg, uno de sus voceros, manifestó que “queremos con esta campaña recuperar el Río Mapocho como un espacio vital para la comunidad, para que lo use y lo disfrute. Es un sueño para nosotros que el río se transforme en una alternativa segura y limpia para que los ciclistas puedan trasladarse sin problemas de un punto a otro, sobre todo en tiempos de pandemia, ya que se contará con todas las medidas de seguridad y distancia para los desplazamientos”.

Tomás Echiburú, uno de los autores del proyecto, indicó que “este es un espacio que nos reencuentra con nuestro territorio, nuestra geografía y nuestra naturaleza y es una buena oportunidad para que la gente redescubra un espacio que hemos tenido olvidado hace tiempo”.

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago mantiene una alianza público-privada con Vital Strategies, en el marco de la campaña internacional “Alianza de Ciudades Saludables”. La Alianza es una prestigiosa red global de ciudades comprometidas con salvar vidas mediante la prevención de enfermedades no transmisibles (ENT) y lesiones. Desde 2017, la Alianza cuenta con el apoyo de Bloomberg Philanthropies y trabaja en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Vital Strategies.

Agencia Uno