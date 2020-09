Papaya Gate: Gobierno valoró “actitud” de la exintendenta de Coquimbo

El ministro del Interior, Víctor Pérez, valoró la “actitud transparente” de la ahora exintendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto, quien renunció a su cargo en medio de una investigación por eventual fraude al Fisco.

“Queremos valorar la actitud de la (ex) intendenta, creemos que una autoridad política que en un determinado momento puede recibir de parte de la Contraloría, el Ministerio Público objeciones, cuestionamientos, sean ciertos o no sean ciertos, y sean al final concluyentes o no, pero pone su cargo a disposición para que la investigación se haga con la más absoluta transparencia y libertad, a mí me parece que es un buen gesto y habla muy bien de Lucía Pinto, porque ha preferido defenderse desde la vía civil y no del uso de su cargo”, afirmó Pérez.

El secretario de Estado reafirmó que “demuestra que fue una gran intendenta y, por lo tanto, tiene una actitud transparente”.

No obstante, el ministro agregó que “no hay duda que el informe que está en la Contraloría son de cuidado, graves, y por lo tanto, tienen que ser dilucidados, por lo tanto, la Contraloría como el Ministerio Público diluciden a la brevedad”.

“Nosotros como Ministerio del Interior, como la Intendencia de la Región de Coquimbo, vamos a poner todos los antecedentes a la brevedad y desde ya, para que esa investigación se concluya y la ciudadanía tenga todos los datos sobre ese hecho, que empaña una necesidad”, sostuvo.

Agencia UNO.