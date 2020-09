Gobierno reiteró medidas sanitarias para realizar viajes interregionales en pandemia 

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo y a pocas horas de la reactivación de los viajes interregionales —sólo entre comunas que estén en fase 3, 4 o 5 del Plan Paso a Paso— las autoridades de Turismo reiteraron este domingo la importancia de la responsabilidad y el autocuidado, actitudes necesarias para mantener esta medida en el tiempo.

“En la medida que sea posible, vamos a seguir avanzando, pero tienen que ser pasos sólidos”, destacó el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, quien junto a la directora nacional de Sernatur, Andrea Wolleter y el presidente de Fedetur, Ricardo Margullis, visitaron hoteles de la comuna de Providencia para reforzar la implementación de protocolos y guías de buenas prácticas sanitarias y la importancia de contar con el Certificado de Compromiso como un símbolo de confianza turística al visitante, que desde el este lunes 28 de septiembre podrá volver a viajar a otras comunas que estén en fase 3 o 4.

Según datos de una encuesta realizada por la Subsecretaría de Turismo y Cadem, sólo el 48% de las personas consultadas conoce los protocolos sanitarios de restaurantes y hoteles, por lo que el subsecretario de Turismo invitó a visitar los sitios web www.subturismo.gob.cl y www.sernatur.cl/protocolos, como también a www.chileestuyo.cl, en donde podrán encontrar todos los protocolos y guías de buenas prácticas para el sector del turismo.

“Es muy importante que este avance que hemos logrado, lo mantengamos vigente y para eso las recomendaciones sanitarias son fundamentales. El sector ha estado trabajando en implementarlos, pero hay muchas cosas que no son visibles al visitante y son precisamente ellos los primeros fiscalizadores. Por eso los invitamos a que los conozcan, no sólo los de hoteles o restaurantes, si no que los de camping, guías turísticos o turismo aventura”, destacó el subsecretario José Luis Uriarte.

La directora nacional de Sernatur, Andrea Wolleter, resaltó que el inicio de los viajes intrarregionales es un buen punto de partida para avanzar en el proceso de recuperación del turismo nacional e invitó a la industria “a seguir trabajando juntos por un turismo responsable y seguro, mediante la implementación de protocolos sanitarios para recuperar confianzas. A los chilenos y chilenas que se movilizarán, los invitamos a adoptar todas las medidas sanitarias correspondientes, a respetar los procedimientos de desplazamiento y a preferir los servicios que han adherido al Certificado de Compromiso Confianza Turística, que a la fecha son más de 2000 entre restaurantes, alojamientos, agencias y más”.

Reinicio de viajes interregionales

Respecto a los viajes interregionales, las autoridades recordaron que desde las 16:00 horas de este domingo está disponible el permiso en www.comisariavirtual.cl, el que puede ser solicitado dentro de las 24 horas anteriores al viaje y, al igual que el resto de los permisos, estará disponible 15 minutos después de sacarlo. Además, el pasaporte sanitario debe ser pedido en www.c19.cl.

“El permiso estará hoy tipo 16 horas disponible. No es obligación sacarlo 24 horas antes, es que lo puedes sacar DENTRO de las 24 horas anteriores al viaje para planificarte mejor, e igual que el resto de los permisos te llega 15 minutos después de pedirlo”.

El 73% de las comunas del país están en fase 3 o 4 y, por ende, son las autorizadas para recibir visitantes o bien, son aquellas que tienen permitido a sus habitantes obtener el permiso para viajes interregionales. El traslado puede incluso realizarse si considera pasar por zonas que están en Cuarentena o Transición, pero sin permanecer en esos lugares, considerando, además, que los trayectos no pueden ser en horario de toque de queda.

Una medida que permitirá reactivar el turismo, ya que desde ahora están autorizadas las pernoctaciones en lugares diferentes a las residencias habituales, incluyendo domicilios particulares, hoteles o similares. Incluso, se autoriza la libre movilidad dentro de la región del destino, siempre y cuando estén en las fases autorizadas.

El presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Fedetur, comentó que “para la industria, los permisos de movilidad interregional son un primer paso positivo para iniciar la reapertura del turismo, ya que permitirá la reactivación paulatina del turismo interno, especialmente en esta etapa, que comienza la temporada alta del sector y que se aproxima un nuevo fin de semana largo. Estamos preparados con los protocolos adecuados para garantizar a los turistas una atención segura en términos sanitarios”.

Día Mundial del Turismo

Este 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo, con un enfoque en el turismo y el desarrollo rural, y en medio de una crisis sanitaria que tiene a todo el sector afectado. Con el énfasis puesto en visibilizar cómo se ha ido preparando el sector, durante toda la semana se llevaron a cabo diversas actividades a lo largo del país, las que culminarán con una transmisión en vivo en www.sernatur.cl/diamundialdelturismo este martes 29 desde las 18:00 a 20:00 horas, dedicada exclusivamente a conectar el turismo nacional.