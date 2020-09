Alcaldesa Matthei y senadora Sabat pidieron cambiar horario preferente para adultos mayores en el Plebiscito

Este lunes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la senadora Marcela Sabat (RN) se reunieron con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, para solicitar dos aspectos relacionados con el Plebiscito, que se realizará el 25 de abril.

El primero tiene que ver con el horario fijado como preferencial para que los adultos mayores vayan a votar ese domingo, que será entre las 14:00 a 17:00 horas. Sin embargo, las políticas pidieron realizar una modificación , y que pueda ser entre las 09:00 y 11:00 horas.

Según argumentaron, entre estas horas los adultos mayores están acostumbrados a votar y “en la mañana va estar todo sanitizado desde la noche, por lo que es el mejor momento para que ellos vayan”.

“Se ha demostrado en encuestas que es el grupo que, lamentablemente, ha bajado mucho su nivel de comportamiento respecto si quiere venir a votar o no y creemos que es importante que desde el Gobierno se envíe una señal política y un incentivo para que ellos puedan votar tranquilamente de forma segura”, señaló Sabat.

Por su parte, Matthei dijo que “si no les damos garantías de que efectivamente no se van a contagiar con el virus cuando vayan a votar, en ese caso no van a ir a votar. Nos parece que es absolutamente necesario darle todas las garantías”.

Por eso mismo, en un segundo aspecto, también propusieron al Gobierno que haya transporte gratuito para los adultos mayores desde las 08:00 hasta las 12:00 horas.